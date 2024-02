Lorenzo Biagiarelli lascia È sempre mezzogiorno e svela i motivi dietro questa scelta

Social

15 Febbraio 2024

Dopo settimane di silenzio Lorenzo Biagiarelli ha preso una decisione. Lo chef lascia È sempre mezzogiorno e svela i motivi di questa sua scelta.

A seguito di settimane di silenzio Lorenzo Biagiarelli torna sul caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice scomparsa dopo gli insulti social per una presunta recensione finta presente sul suo ristorante. Lo chef, che per settimane si è allontanato anche da È sempre mezzogiorno (dove non tornerà più), l’ha fatto con un video sui social in cui ha ringraziato in primis tutti coloro che hanno deciso di ascoltarlo e di stargli vicino con un pensiero o una parola gentile.

Lorenzo Biagiarelli ha sentito il bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che è accaduto nell’ultimo mese. Un modo per chiudere questa storia che reputa “triste” da qualunque lato la si guardi.

«In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiedere scusa come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio, ovviamente, mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza».

Durante la ricostruzione della vicenda del 12 gennaio, il giorno in cui è circolata la notizia ha ripreso anche la telefonata avuta con la ristoratrice. «Io per quella telefonata sono stato aspramente criticato, ma l’articolo 21 dà la libertà di parola a qualsiasi cittadino. Vi ricordo che il debunking nel caso della bidella pendolare era stato fatto da un privato cittadino», ha precisato.

Nel video che abbiamo condiviso dal suo profilo social, Lorenzo Biagiarelli ha fatto sapere che non tornerà in TV. Dal 2020 faceva parte del cast fisso di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. Ma non sarà più così:

«Preferisco mantenere la via del sospetto per il caso della ristoratrice di Lodi e non torno nel programma su Rai 1 a È sempre mezzogiorno». Preferisce invece mantenere stretta la solidarietà di chi l’ha capito. Questo quanto detto Lorenzo Biagiarelli.

Lo chef ha anche parlato delle minacce di morte ricevute insieme alla compagna Selvaggia Lucarelli. Queste le sue parole: «Sia io che la mia compagna riceviamo minacce di morte,sostenuti dalla stampa, che sosteneva che il nostro agire fosse il solo e unico responsabile del suicidio della titolare della pizzeria. Si è scomodata anche un’agenzia di comunicazione. Però non ha trovato evidenza di alcuna bufera di odio sui social».

Per concludere ha ripreso dei video di interventi TV, social, articoli in cui si sentono e leggono pensieri di persone che criticano Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli. Con questo intervento dopo un mese di silenzio, si augura di poter porre fine a questa vicenda.