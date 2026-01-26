Agli Australian Open 2026 è Lorenzo Musetti show. Supera Fritz e vola ai quarti contro Djokovic

Lorenzo Musetti vince contro Taylor Fritz

È inarrestabile Lorenzo Musetti agli Australian Open. Il tennista azzurro, attualmente numero 5 nel ranking, ha vinto contro lo statunitense Taylor Fritz.

In tre set ha primeggiato con un risultato di 6-2, 7-5, 6-4 e un totale di 2 ore e 4′ di gioco. Per il carrarino si è trattato di un match in cui si è imposto con autorevolezza, ottenendo così la sua seconda vittoria contro un Top 10 in uno Slam.

Con questo risultato Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo (per la prima volta in carriera), dove si troverà davanti Novak Djokovic.

Le parole di Musetti dopo il match

Terminato l’incontro Lorenzo si è mostrato sorridente: “Mi sento molto orgoglioso e felice“.

Nel suo discorso Lorenzo Musetti durante l’intervista con Jim Courier ha aggiunto: “Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite“.

In seguito Lorenzo Musetti ha affermato di vedersi migliorato parecchio, di cercare un tennis più aggressivo, con l’intenzione di comandare il gioco. Rispetto al passato ha cambiato il suo modo di stare in campo, ma ora grazie anche al cambio di rotta e al suo coach che lo spinge a fare meglio, sente di avere una marcia in più.

La dedica di Lorenzo Musetti

A seguito di una grande stagione nel 2025, Lorenzo Musetti si era imposto di iniziare al meglio il 2026:

“Quest’anno a Hong Kong ho fatto finale in singolare e vinto il titolo in doppio, e ho raggiunto i quarti qui. Grazie per questo al mio team, a chi è qui e a chi è a casa“ ha detto Musetti.

In questo caso si è riferito al coach Simone Tartarini, tornato in Italia per la morte della madre, così come Damiano Fiorucci che ha invece lasciato l’Australia per problemi di salute:

“Quando la vita vera bussa alla porta, ti sorprende. Mi sento più maturo, e forse sto giocando meglio anche per loro. Sono diventato papà per la seconda volta il 29 novembre, prima di iniziare la off-season.

Non ho dormito molto durante la preparazione, ma abbiamo trovato il modo per svolgere al meglio la preparazione, in campo e fuori. Devo ringraziare la mia compagna Veronica, a cui mando un bacio. Manco da casa ormai dal primo gennaio, non è facile. Veronica e i miei due figli sono a casa, ma li sento sempre presenti qui con me“

Lorenzo Musetti sfiderà Novak Djokovic

Chi è il prossimo avversario di Lorenzo Musetti agli Australian Open? Ai quarti il tennista italiano sfiderà Novak Djokovic, con cui ha vinto solo una volta a Monte Carlo, nel 2023.

“Contro Novak abbiamo giocato tante volte, ed è sempre una lezione. È un onore giocare contro di lui, ogni volta mi ha lasciato qualcosa. Questo mi ha aiutato a vincere, anche se una sola volta, contro di lui, seppure in condizioni molto diverse. Novak non ha dovuto giocare oggi, non sarà stanco, ma sarò pronto a spingerlo al limite”.

Dunque ora sta a Lorenzo Musetti farsi valere ai quarti degli Australian Open.

