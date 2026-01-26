Chi ha vinto la partita tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026? Ecco il risultato del match in tempo reale

Australian Open 2026, Sinner-Darderi: chi ha vinto la partita

Derby tutto italiano agli Australian Open 2026. Chi ha vinto tra Sinner e Darderi e qual è il risultato di questa partita?

Live abbiamo seguito il match tra l’attuale numero 2 al mondo e il suo avversario, al suo primo ottavo di finale a livello Slam in carriera.

Alla Margaret Court Arena si è tenuto il match, ma scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sinner subito avanti: è 6-1nel primo set contro Darderi

Il primo set ha preso il via e tra Jannik Sinner e Luciano Darderi ha aperto le danze il tennista altoatesino.

Si è trattato di un primo game un po’ tribolato, con due palle break salvate. Ma è stato dominio totale da parte di Sinner. Il tennista ha proposto un gioco molto deciso e aggressivo, proponendo un ritmo molto alto nel corso di questo inizio gara.

In appena 27 minuti di gioco, Jannik Sinner ha chiuso così il primo set.

Secondo set LIVE

Il secondo set, come da prassi, ha visto ovviamente Luciano Darderi al servizio, portandosi subito avanti sull’1-0.

(IN AGGIORNAMENTO)

