In prima serata questa sera ha fatto il suo ritorno in TV un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, ma in questo articolo andiamo a conoscere il risultato del televoto. Stando alle percentuali, Iago ha dovuto lasciare la Casa ed è stato eliminato.

Grande Fratello: Iago eliminato

Nuova puntata del Grande Fratello stasera su Canale 5, sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Come avevamo preannunciato dalle anticipazioni si sono verificati diversi colpi di scena: dall’ingresso nella Casa di Alfonso D’Apice come nuovo concorrente al “trasferimento” di Tommaso Franchi al Gran Hermano o la visita di Diletta Leotta per il lancio de La Talpa!

Ma come in ogni puntata tutti gli occhi sono puntati sul risultato del televoto, che ha visto questa settimana scontrarsi: Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Iago García e Maria Vittoria Minghetti. Uno di loro stasera ha lasciato la Casa del Grande Fratello, ma chi?

A salvarsi per primo è stato Clayton. Sono rimasti dunque al ballottaggio finale Amanda, Iago e Maria Vittoria. Non appena è arrivata la busta rossa, il conduttore ha svelato che il responso l’avrebbe dato Jessica. Il televoto ha sancito l’eliminazione di Iago dalla Casa del Grande Fratello.

Le percentuali del televoto

Quali sono quindi le percentuali di voto che hanno portato all’eliminazione dal reality show di Iago.

A risultare come concorrente più votata è Maria Vittoria che ha guadagnato il 30,5% di voti. Successivamente nella lista abbiamo ancora Amanda con il 26,9%. Al terzo posto Clayton, che ha ottenuto il 21,5%. A chiudere Iago che ha guadagnato il 21,1%.

Per questo motivo quindi Iago ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello questa sera. Un verdetto a sorpresa, che ha spiazzato tutti.

I concorrenti del Grande Fratello

Come al solito vi riportiamo qui di seguito, chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello:

Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Nella lista dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, abbiamo ancora i seguenti concorrenti: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Yulia Naomi Bruschi.

