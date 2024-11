Dopo il confronto e abbraccio tra Shaila Gatta e Javier Martinez, Lorenzo Spolverato non sembra averla presa bene e si è confrontato con la ballerina.

Lorenzo Spolverato non prende bene l’abbraccio tra Shaila e Javier

Nella notte Lorenzo Spolverato ha non solo litigato con Helena Prestes e Maria Vittoria Minghetti, ma ha anche avuto la possibilità di parlare con Shaila Gatta. Confronto arrivato dopo che la ballerina ha finalmente affrontato Javier Martinez e tra i due a fine discorso c’è stato un abbraccio per mettere fine agli attriti.

Quando poi Lorenzo Spolverato ne ha parlato con Shaila Gatta di questo, ha spiegato che avrebbe agito in maniera molto diversa rispetto a quanto fatto da lei:

“Siamo fatti diversamente e so cosa ha detto un’altra persona. Se avessi dato un abbraccio a Helena a fine conversazione, magari sarebbe stata un po’ più calma. Sono entrambi innamorati delle nostre persone. Perché non l’ho fatto? MI dà fastidio quando un’altra persona lo fa e c’è stato un rapporto esattamente cinque giorni fa. Anche se sono diversi, ti dico quel che penso. La persona che hai abbracciato stasera, fino a una settimana fa ci eri a letto. Non è che voglio pensare che tu non abbiamo potuto parlarci ed è andata bene”.

Se c’è stato un abbraccio per un quieto vivere in Casa, secondo Lorenzo Spolverato ci saranno anche risa e abbracci perché si tratta di un rapporto di amicizia. Però non comprende come possa esserci tutto questo dopo quello che è successo tra loro. Lui per esempio non lo farebbe e non agirebbe mai in questo modo.

Dopo questo lungo confronto, in cui i due si sono parlati, ci sarà stato un chiarimento? La risposta è sì, dato che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di parlarsi e lei l’ha a lungo rassicurato. Il tutto si è concluso poi con un abbraccio..

“Con te c’è attrazione fisica, c’è cuore, gli occhi, la parola, il dialogo, mi piace guardarti, sono tornata ad essere una bambina”🥹🥹#shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/g0KKPyAflB — Chiara🌷 (@moody_x03) November 5, 2024

E non sono mancate anche delle tenerezze tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta…

Quindi tutto è finito nel migliore dei modi tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.