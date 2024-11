Atteso confronto nella notte post puntata del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Ecco com’è andata a finire.

Il confronto tra Shaila e Javier

Nel post puntata del Grande Fratello non abbiamo assistito soltanto allo scontro che Lorenzo ha avuto con Maria Vittoria ed Helena. C’è stato un altro momento che ha catalizzato l’attenzione da parte del pubblico e riguarda il confronto avuto da Shaila Gatta con Javier Martinez. A chiedere di poter parlare è stata la ballerina, che ha invitato il pallavolista argentino a scambiare quattro chiacchiere.

LEGGI ANCHE: Shaila chiarisce con Javier e lo abbraccia, Lorenzo non la prende bene e la affronta (VIDEO)

Per prima a prendere la parola è stata proprio Shaila Gatta, che ha detto di essere molto dispiaciuta per quanto accaduto. Ha spiegato che se non ha affrontato l’argomento per tutta la settimana è perché temeva la sua reazione: “Ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese e secondo me non eri pronto neanche tu”.

Anche se magari Javier Martinez potrebbe non credere alle sue parole, Shaila Gatta ha assicurato di non averlo mai usato:

“Tu ti sei vendicato di me, io non lo avrei fatto, non lo condivido però lo rispetto. Riconosco però che sono uscite delle frasi leggere, vivo con troppa leggerezza. Quelle frasi che hai sentito e di cui mi dispiace perché riconosco che non sono frasi piacevoli, erano riferite agli ultimi due giorni”.

Il confronto tra Javier e Shaila: -“Mi viene da pensare che tu vuoi quello che non hai”. Lucidissimo #grandefratello pic.twitter.com/GC0iz7e9pb — Valentina Federici (@Vale_Rici) November 5, 2024

Nella notte Shaila e Javier tornano a parlarsi e….

Shaila Gatta nel suo discorso ha ammesso di riconoscere in Javier Martinez un ragazzo di valori: “Per questo non ti ho mai voluto prendere in giro. Mi dispiace che lo pensi”, poi ha aggiunto di averlo voluto vivere perché convinta avesse delle qualità che cercava in un uomo. Ecco cosa si sono detti…

Shaila:…so che alcune cose avrei potuto gestirle in maniera diversa (ah si?😆) non ho voluto prenderti in giro,quel famoso lunedi Ilaria lo sà…

Javier: Allora scusa perchè la sera prima sei venuta nel mio letto se già da 2 giorni non andava?

Shaila in error404#GrandeFratello pic.twitter.com/vHpwMUrR8n — Violett926 (@violett926) November 5, 2024

Javier Martinez anche se ha parlato molto meno rispetto a Shaila Gatta, ha comunque voluto dire la sua. Il gieffino ha affermato che probabilmente la coinquilina vuole quello che non ha e le piace correre dietro a queste situazioni:

“Tu di me avevi la certezza che ci sarei sempre stato, di Lorenzo no. A me la coppia te e Lorenzo non dà fastidio. Mi ha dato fastidio quello che hai detto ovvero che baciavi me e pensavi a lui”, ha affermato ancora.

Successivamente però anche Javier Martinez ha voluto porgere delle scuse a Shaila Gatta:

“Ti chiedo scusa per le cose che ho tirato fuori, ma non l’ho fatto per vendetta. Quello era una forma d’amore. I discorsi che mi hai fatto la notte e che ho rivelato non erano dettati da rabbia o vendetta, ma da amore. Ti chiedo scusa“, ha concluso il ragazzo.

Questo è un gioco J,magari usciti da qua si va a prendere un caffe



Lei ha chiesto scusa × i consensi ma il gioco non se lo leva dalla testa neanche quando ha di fronte una persona "ferita" dai suoi comportamenti

Questa è shaila🙃 #grandefratello #javi7 pic.twitter.com/Uw5A9gzOSe — peppa🔥❤️ javier stan account (@peppayuppy) November 5, 2024

Sempre nel loro discorso, Javier Martinez ha affermato che non la vedrà mai come un’amica. Alla fine del confronto, Shaila Gatta ha anche chiesto se poteva abbracciarlo e lui ha accettato. Pace fatta dunque?