Post puntata accesissimo! Nella notte è scoppiata una furiosa lite! Lorenzo da una parte ed Helena e Maria Vittoria dall’altra. Cosa è successo.

GF, Lorenzo è una furia contro Helena e Maria Vittoria

La puntata del GF ha lasciato degli strascichi importanti, evidentemente. Dato che nel post messa in onda è scoppiata una lite notturna. Tutto è iniziato quando Maria Vittoria Minghetti ha confidato a Enzo Paolo Turchi di essere rimasta male per la nomination ricevuta da Luca Giglioli (Giglio).

Non appena Lorenzo Spolverato ha sentito questa frase da parte della coinquilina, ha cominciato a fare battutine e lei non l’ha presa per niente bene: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devi mollare, abbi la cortesia“. Il concorrente del GF ha subito ribattuto, seccato: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno“.

Ma questo è stato solo l’inizio di una discussione piuttosto accesa. Poco dopo a tavola infatti Lorenzo ha proseguito a fare battutine, ma stavolta rivolte a un’altra concorrente, Helena Prestes. Quest’ultima è poi sbottata e ha perso la pazienza:

“Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele. Non fai ridere. Io parlo di voi? Non mettermi in mezzo. Risparmiami! E smettila di giocare con me e venirmi contro, perché sono una donna forte! Le battute sono divertenti ma c’è un limite“, ha detto la protagonista del GF.

Il fallimento di questo programma…#grandefratello pic.twitter.com/M5PicV3RWs — (@surreale_) November 5, 2024

Non sembra essersi fatto intimorire nemmeno Lorenzo che ha subito replicato duramente alla coinquilina del GF, dandole della “ragazzina”. Per poi aggiungere di voler fare le battute:

“Mangiati sti maccheroni e smettila. Se non ti fanno ridere le mie battute non ridere e non commentare. Tu parli di me e Shaila e io non posso fare battute?! Tu non sei più una mia amica di avventure, adesso ho Shaila, ma lei è un altro tipo di amica. Rilassati e metti via l’alcol! Tu sei forte? Che paura mi fai… sto tremando. Non fare la grossa con me. Ma chi sei? Non ti riesci a controllare come da quando sei entrata. Non mi guardare in faccia, perché non mi interessa“.

Lo scontro notturno

La discussione, come potete vedere, è continuata a ritmi molto accesi e i due non si sono proprio risparmiati. Ecco un altro stralcio dello scontro notturno al GF….

Tranquilli se non c'è Iago c'è Helena che fa uscire il vero Lorenzo…#GrandeFratello pic.twitter.com/izxWhje1od — Violett926 (@violett926) November 5, 2024

A seguito della lite con Lorenzo, Helena è scappata in bagno in lacrime. Maria Vittoria è corsa da lei per consolarla. Questo gesto sembra aver mandato su tutte le furie il concorrente del GF, che ha dato qualche botta sul tavolo e si è scaldato parecchio:

“Vieni qui adesso ca**o vieni qui. Dimmi perché prima mi hai mandato a quel paese! Dimmelo! Perché l’hai fatto, dimmi. Mi hai mandato a fare in c***o davanti a tutti!“. Dopo aver assistito a tutta la scena, Shaila Gatta è andata a riportare Lorenzo con lei in cucina.

Il botta e risposta a distanza ha fatto fatica a placarsi. In seguito Lorenzo è tornato a parlare di Maria Vittoria. Ha affermato di avere due persone contro e a quanto pare a ogni sua battuta se la prendono. Quel che si chiede il concorrente del GF, però, è che nessuno pensa a quanto la situazione sia complessa anche per lui, che ha affrontato una serata stressante. Poi ha invitato la concorrente a fare il suo percorso.

Maria Vittoria però non si è lasciata intimorire e ha detto di non comprendere quale sia la situazione tanto difficile che si trova a vivere Lorenzo, dato che è stato riaccolto da tutti e ha ripreso i legami con chi voleva: “Sei tornato leader e adesso cosa vuoi ancora? Sono tre ore che strilli come un’aquila“.

Cosa succederà ora al GF?