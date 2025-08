Un gesto che vale più di mille parole. Stash dei The Kolors si è reso protagonista di un atto di generosità meraviglioso. Il frontman della band ha salvato un cane maltrattato prima di un concerto.

Stash dei The Kolors salva un cane maltrattato

Un gesto che commuove, solo a pensarci. Prima del concerto a Vieste, in Puglia, Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, si è reso protagonista di un atto di grande sensibilità. Il cantante ha denunciato e contribuito a salvare un cane abbandonato in condizioni terribili lungo la strada statale SP53, nei pressi di Mattinatella.

A raccontare il fatto è stato lo stesso Stash attraverso le sue Instagram stories, dove ha pubblicato foto e video del cagnolino trovato in una gabbia fatiscente, circondato da escrementi. Visibilmente scosso, ha scritto: «Abbiamo appena assistito a questo scempio sulla SP53 all’altezza di Mattinatella in direzione Vieste. Per favore, aiutateci a denunciare questo schifo».

Nel video, il cantante si avvicina al cane, che sembra essere molto impaurito e diffidente. «Come si fa a essere così crudeli? Era lì da giorni, in una intercapedine sporca, solo e terrorizzato. Anche solo quando cercavamo di dargli un po’ d’acqua, si spaventava», ha raccontato Stash dei The Kolors giustamente arrabbiato e preoccupato.

Nonostante dovessero proseguire per il concerto, Stash e i membri della band non si sono dati per vinti. Hanno continuato a contattare le autorità per chiedere un intervento immediato. Dopo diversi tentativi, finalmente la buona notizia:

«Siamo riusciti a denunciare il tutto ai Carabinieri. Li abbiamo sentiti al telefono, ed è stato bello percepire la loro sensibilità. Ci hanno assicurato che si stavano recando sul posto per salvarlo».

Storie Instagram Stash – The Kolors

Poco prima di salire sul palco, Stash ha aggiornato i fan con un ultimo importante messaggio: «Obiettivo raggiunto: il cane è stato spostato da quel posto infernale. Grazie Carabinieri! E grazie anche a voi per aver condiviso».

L’accaduto raccontato da Stash dei The Kolors è diventato virale sul web e dimostra quanto poco serva per compiere una buona azione.