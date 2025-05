Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, aveva sfidato simpaticamente il padre (ex concorrente dell’Isola dei Famosi) promettendo di vincere l’edizione. In realtà, però, è stato il primo eliminato e ha fatto scatenare l’ironia del web.

L’ironia su Lorenzo Tano

L’Isola dei Famosi ha avuto inizio e oggi va in onda la seconda puntata con la conduzione di Veronica Gentili e la collaborazione di Simona Ventura come opinionista. La prima si è molto arrabbiata con alcuni naufraghi, più di una volta nel corso della prima ora e ha lanciato alcuni avvertimenti.

In seguito ha letto i risultati del televoto fino a quando non sono rimasti a rischio eliminazione Mario Adinolfi e Lorenzo Tano. Il figlio di Rocco Siffredi ha purtroppo dovuto abbandonare il reality per sempre perché, come dichiarato da Veronica stessa, non approderà sull’isola chiamata Montecristo.

Ciò che ha fatto sorridere il web, come potete vedere qui sotto, è il fatto che nel video di presentazione per L’Isola dei Famosi il naufrago era sicurissimo di poter vincere il programma. Queste le sue parole:

“Sono sempre stato il figlio di Rocco, questa volta sarà lui il papà del vincitore dell’Isola”.

Purtroppo, invece, Lorenzo Tano è stato il primo eliminato della sua edizione ma siamo certi che arriveranno tante altre soddisfazioni nel suo futuro. La cosa certa è che, una volta tornato in Italia, ritroverà l’affetto della sua famiglia e della fidanzata Lucrezia Lando.