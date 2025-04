Si tratta di una giovane rapper italo-brasiliana: ecco chi è la cantante Lorenzza, la sua età, vita privata, album e Instagram.

Chi è Lorenzza

Nome e Cognome: Lorenzza Lacerda Campos

Data di nascita: 2002

Luogo di nascita: Bahia

Età: 23 anni

Professione: rapper

Tatuaggi: Lorennza ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @ayylorenzza

Lorenzza età e biografia

Lorenzza è una cantante brasiliana? La risposta è sì. Si tratta di una giovane artista italo-brasiliana.

Qual è il suo nome vero e quanti anni ha Lorenzza? All’anagrafe Lorenzza Lacerda Campos è nata a Bahia, in Brasile, nel 2002 e la sua età è di 23 anni. Non abbiamo dettagli specifici su giorno e mese di nascita, così come su altezza o peso.

Perché Lorenzza si chiama così? Lei in un’intervista a Marie Claire di Valerio Coletta ha fatto sapere il perché dell’utilizzo della doppia “Z”. Pare sia legato al numero di lettere, 7, che in Brasile porterebbero sfortuna.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata ha un legame splendido con sua madre e un rapporto complesso invece con il padre. Un qualcosa che ha segnato la sua infanzia.

Proprio con sua madre da piccola si è trasferita a Pisa.

Oggi non sappiamo se Lorenzza è o meno fidanzata e se c’è qualcuno nella sua vita. È molto riservata.

Dove seguire Lorenzza: Instagram e social

Ovviamente come tutti gli artisti anche Lorenzza ha dei profili social in cui è possibile seguirla. La troviamo per esempio su Instagram così come su Threads. È bene precisare anche che potete trovarla nelle varie piattaforme digitali e ascoltare così la sua musica.

Carriera

Cosa sappiamo della carriera di Lorenzza? Ha attirato l’attenzione nella scena rap fino dai suoi esordi. Nei suoi pezzi racconta tanto della sua vita, segnata dall’immigrazione, assenza di suo padre e del forte rapporto con la madre, alle relazioni tossiche e belle amicizie.

Come riferisce la sua etichetta Sugar Music nel 2024 ha pubblicato dei freestyle sui social che hanno riscosso un enorme successo in Italia e attirato grande attenzione. Pensate che prima di pubblicare il suo primo singolo, Lorenzza è stata menzionata su rivista molto prestigiose, da Billboard a Cosmopolitan che l’hanno definita una “next big thing del rap italiano“.

A le è stata riconosciuta la bravura di fondere le sue radici brasiliane e la cultura italiana. Ciò ne ha quindi creato uno stile unico.

Chi è il manager di Lorenzza? Secondo quanto ripreso da All Music Italia il suo manager sarebbe Endri Kalthi.

Album e canzoni

In carriera sappiamo che la rapper ha pubblicato un album dal titolo A Lorenzza, uscito nel 2024. Qui spuntano i duetti con Nayt e con Rkomi. Tra le sue canzoni più recenti, oltre a quelle del disco citato, c’è anche il singolo A chi mi ha reso fredda.

La cantante vanta anche interessanti collaborazioni. Nel 2025 infatti la troviamo nell’album di Gaia, Rosa dei Venti. Insieme le due artiste hanno interpretato RJ. Un altro bel duetto sempre nel 2025 l’ha realizzato per il nuovo disco di Elodie, Mi ami mi odi. Hanno realizzato insieme In grado, un brano introspettivo.