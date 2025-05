Nuovo amore per Can Yaman? Ecco cosa è emerso in rete nelle ultime ore

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, Can Yaman avrebbe un nuovo amore. A conquistare il cuore del celebre attore turco sarebbe stata una giornalista brasiliana.

Nuovo amore per Can Yaman?

Sono ormai che Can Yaman è uno dei volti più amati e seguiti dal grande pubblico. Il celebre attore turco ha infatti conquistato tutti i telespettatori e in breve tempo ha ottenuto un successo senza precedenti. Solo nelle ultime settimane, come in molti ben sanno, Yaman è tornato in onda con la miniserie El Turco, che ha ricevuto un’ottima accoglienza in tutto il mondo. I fan infatti attendono già con ansia l’annuncio di una seconda stagione, che potrebbe arrivare a breve. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore Can è finito nuovamente al centro del gossip. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

Proprio in vista dell’enorme successo di El Turco, l’attore ha iniziato a viaggiare per promuovere il suo nuovo progetto. Yaman è così arrivato in Brasile e ha affrontato una serie di interviste. Proprio durante uno degli incontri con la stampa però sembrerebbe essere accaduto qualcosa di inaspettato.

Stando a quanto si mormora infatti Can Yaman avrebbe ritrovato l’amore. Secondo quanto riferiscono alcune testate, tra cui Coming Soon, l’attore avrebbe una nuova fiamma. Chi sarebbe? Nientemeno che una giornalista brasiliana,Thamires Hauch. Quest’ultima, che ha avuto modo di intervistare Yaman, sembrerebbe aver fatto colpo sul protagonista di El Turco, e si mormora che l’interesse sia reciproco. Ma non è finita qui.

Secondo le segnalazioni emerse, Can e Thamires avrebbero trascorso la notte nello stesso locale e in seguito sarebbero stati avvistati insieme nello stesso albergo. Al momento tuttavia si tratta solo di voci di corridoio. L’attore infatti non è ancora intervenuto per commentare gli ultimi pettegolezzi sul suo conto e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di rompere il silenzio.