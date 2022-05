La camicia indossata da Lory Del Santo

Questa sera, 6 maggio 2022, va in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. L’appuntamento si è aperto con il chiarimento di alcuni conflitti. Ilary Blasi, infatti, ha prima fatto confrontare Nicolas Vaporidis con il resto del gruppo. In seguito, poi, è stato il turno di Lory De Santo. Purtroppo i dissapori rimango e rimarranno sicuramente ancora per diverso tempo. Solo il tempo ci dirà che cosa accadrà tra tutti loro. Nel frattempo, però, qualcuno sul web ha notato l’abbigliamento della naufraga.

La concorrente de L’Isola dei Famosi indossa una camicia con una fantasia che ricorda il fondale marino. Di colore bianco con immagini di stelle marine e fiori di tutti i colori. Notiamo, inoltre. che è troppo grande per lei. Cercando sul web, infatti, notiamo subito che questa appartiene in realtà al fidanzato Marco Cucolo. Quest’ultimo, infatti, l’aveva tenuta addosso in uno degli appuntamento precedenti. Ma quanto costa? Ve lo siete per caso chiesti?

La camicia di Lory Del Santo

Partiamo dal fatto che la camicia in questione, indossata prima da Marco e poi da Lory Del Santo, è del brand Versace. Su Internet possiamo scoprire che ne esistono due versioni anche con una trama diversa. Quella che è ancora disponibile è “Camicia in seta con stampa Trésor de la Mer” (995,00€). Quella in questione, invece, è chiamata “Camicia in lino con stampa Trésor de la Mer” e al momento sembra esaurito. Il prezzo è di 795€. Una cifra davvero esorbitante. C’è anche chi ironizza su Twitter, per esempio: “Lory con la camicia Versace da 750 sull’isola perché senza cibo e con i capelli di me**a sì ma con stile sempre“.

A voi piace? Fatecelo sapere con un commento! La puntata potrà essere recuperata su Mediaset Infinity. Continuate a seguirci per molte altre news.

