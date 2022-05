La programmazione della finale di Amici 21

Sabato 7 maggio 2022 va in onda la semifinale di Amici 21. Lo show condotto da Maria De Filippi decreterà, quindi, gli studenti che accederanno alla finalissima. Due verranno eliminati e lo scopriremo soltanto alla fine dell’appuntamento, anche se alcune indiscrezioni avrebbero già rivelato i nomi. In molti, tuttavia, si stanno iniziando a chiedere quando ci sarà la finale. Quando va in onda? La risposta potrebbe essere finalmente arrivata.

Stando a quanto riporta Fanpage, infatti, alcune fonti Mediaset avrebbero rivelato che l’ultima puntata andrà in onda domenica 15 maggio 2022. Come mai questo cambio nella programmazione di Canale 5? Come ben sappiamo l’Eurovsion Song Contest quest’anno si tiene in Italia. Per la precisione nella città di Torino. Le semifinali e la serata che chiuderà la kermesse musicale si terranno tra il 10 e il 14 maggio. Di conseguenza il sabato sarà occupato proprio dalla manifestazione canora. Impensabile, di conseguenza, che l’emittente decida di rischiare in termini d’ascolti.

Gran parte dell’Italia, infatti, rimarrà sintonizzata su Rai 1 per capire se Blanco e Mahmood, con il brano “Brividi” si porteranno a casa la vittoria, come i Maneskin prima di loro. Inoltre vedremo anche Emma Muscat rappresentare Malta e Achille Lauro essere il portabandiera di San Marino. Ecco, quindi, perché Amici 21 va in onda domenica 15 maggio alle ore 21:20 circa. Ricordiamo, inoltre, che a differenza delle altre puntate questa non sarà registrata ma in diretta.

Il pubblico, perciò, avrà un ruolo decisivo nella proclamazione del vincitore o della vincitrice. Per il momento non sappiamo quanto peso avranno le valutazione dei giudici che fino a questo momento sono stati essenziali per lo svolgimento della trasmissione. Staremo a vedere che cosa accadrà. In caso di ulteriori variazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per molte altre news.

