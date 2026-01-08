Avete vinto alla Lotteria Italia? Ecco come fare per riscuotere i premi ed entro quando vanno richiesti i soldi.

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia

Nella serata di martedì 6 gennaio sono stati estratti i biglietti vincitori della Lotteria Italia e a Roma è stato portato a casa il primo premio, dal valore di ben 5 milioni di euro. Ma come si fa a riscuotere i premi in caso di vincita? Andiamo a scoprire tutti i passaggi.

Come stabilisce il regolamento ufficiale, redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di riscossione vincite e il pagamento dei premi segue due procedure diverse, a seconda del formato biglietto cartaceo o digitale.

Nel primo caso, il giocatore in possesso di un biglietto vincente ha 180 giorni per presentarlo integro ed in originale presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca stessa ritira il tagliando e lo inoltra all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore un’apposita ricevuta. Al vincitore verrà chiesto di presentare un documento d’identità e il codice fiscale. Si potrà poi scegliere tre diverse modalità per ricevere la vincita: assegno circolare, accredito sul proprio c/c bancario o accredito sul proprio c/c postale. In questi ultimi due casi bisognerà fornire anche un codice Iban.

Se il giocatore è invece in possesso di un biglietto vincente digitale della Lotteria Italia le modalità per riscuotere i premi sono differenti. La richiesta di riscossione vincite può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto. Anche in questo caso il giocatore dovrà recarsi presso l’Ufficio Premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo entro 180 giorni. In entrambi i casi si dovrà fornire una stampa del promemoria di gioco, un documento di identità, un codice fiscale e un codice Iban.

I tempi di pagamento delle vincite

Una volta inviate le richieste di riscossione vincite, come si legge sul regolamento della Lotteria Italia, il pagamento dei premi giornalieri avviene entro 45 giorni.

I premi attribuiti nell’estrazione finale invece vengono pagati entro 45 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione dei fondi necessari per il pagamento da parte dell’ADM.

Ma cosa accade invece in caso di premi non riscossi? Se entro 180 giorni il giocatore non invita la richiesta, il diritto a richiedere il premio decade. Le vincite a quel punto vengono rimesse in circolo dallo Stato.

