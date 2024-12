Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, la Procura di Milano avrebbe chiesto al Tribunale del Riesame un nuovo arresto per Alessandro Basciano. Dopo l’accusa di stalking di Sophie Codegoni, ora secondo i pm ci sarebbe il rischio che “potrebbe commettere atti persecutori ai danni della ex”.

Chiesti gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano

Non ci sta Alessandro Basciano! Il deejay continua a professarsi innocente e in varie interviste ha rilasciato delle nuove rivelazioni contro l’ex Sophie Codegoni, non ultima quella realizzata a La Zanzara con Giuseppe Cruciani.

Come noto infatti dopo 48 ore di fermo, Alessandro Basciano è stato scarcerato perché “tutti gli indizi di colpevolezza sarebbero venuti meno”, nel momento in cui la difesa ne aveva proposto dei documenti, come la remissione della querela che l’ex Sophie Codegoni avrebbe presentato contro di lui.

Adesso però come si legge su Il Corriere della Sera, nell’impugnazione presentata al Tribunale del Riesame, l’aggiunta Letizia Mannella insieme al pm Antonio Pansa, pare abbiano chiesto gli arresti domiciliari per Alessandro Basciano. Questa richiesta pare vada a seguire delle nuove indagini condotte dal Nucleo Investigativo, che hanno visto un nuovo interrogatorio di Sophie Codegoni da parte degli inquirenti.

Sembrerebbe infatti che l’influencer abbia ribadito tutte le accuse e non abbia di certo nascosto il proprio timore verso l’ex compagno, Alessandro Basciano. Peraltro mentre lui ha spiegato che Sophie avrebbe ritirato la famosa querela. Ovvero quella presentata quasi un anno fa. Ma la Codegoni ha spiegato di non aver mai commesso tale gesto. Questo anche se nell’ordinanza che aveva portato alla scarcerazione di Basciano si facesse riferimento a una presunta “remissione” della denuncia.

Secondo i pm però dopo l’interrogatorio portato avanti da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano “potrebbe ripetere atti persecutori contro l’ex”. A seguito dell’accoglimento della richiesta dei pm dal riesame e dalla Cassazione, apprendiamo infatti che “i domiciliari diventeranno esecutivi nelle prossime settimane”.

Adesso parrebbe infatti che il Riesame fisserà la data dell’udienza per discutere del ricorso dei pm. Solo lì ci saranno ulteriori dettagli su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.