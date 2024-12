Abbiamo visto in settimana un litigio accesissimo tra Shaila e Helena in cui sono volate parole grosse, specialmente da parte della ballerina. Della vicenda, quindi Alfonso Signorini ha voluto parlarne subito all’inizio della puntata del Grande Fratello del 2 dicembre. E ha fatto una bella lavata di capo sia a Shaila che a Giglio.

La ramanzina di Alfonso Signorini a Shaila e Giglio

Nei giorni scorsi abbiamo assistito, seguendo il Grande Fratello, a una litigata sconvolgente e molte forte tra Shaila e Helena. Il motivo era Lorenzo e alle dinamiche che si erano create in passato. Sono volate parole molto pesanti che non sono di certo passate inosservate.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Javier è il preferito: le percentuali

E quindi Alfonso Signorini ha voluto affrontare subito l’argomento all’inizio della puntata del 2 dicembre del Grande Fratello. Ha fatto andare in mistery le due concorrenti e le ha messe a confronto, mostrando anche le clip di quanto accaduto. Shaila ha chiesto scusa per le parole, ma il conduttore si è un po’ stizzito facendo notare che è troppo facile dire quello che ci pare e poi chiedere scusa. Successivamente Signorini ha fatto una bella lavata di capo a Shaila Gatta. Ha detto infatti:

“In questo litigio tu hai avuto una forma talmente violenta nei confronti di Helena che, lasciamelo dire, è inaccettabile. Perché vedere intanto una donna che si scaglia così contro un’altra donna fa sempre un’impressione terrificante. Quando tu dici a Helena ‘tu senza gli altri non sei nessuno’ quella persona hai proprio la volontà di ferirla, è una pugnalata che tu le dai. Perché non puoi far sentire un altro essere umano una nullità, quando poi non è vero. Quella è malvagità. E non può essere accettata questa cosa. Non faccio un discorso di parolacce, io guardo ai contenuti. I contenuti sono terribili”.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della semifinale di Bake Off Italia 12

Signorini si è riferito anche alla frase infelice che Shaila ha detto a Helena riguardo la sua cultura. E se l’è presa anche con Giglio, colpevole non solo di non aver mosso un dito nel litigio tra le due donne, ma anche si essersi messo a ridere in disparte. Il conduttore ha detto rivolto al concorrente: “Io me la prendo anche con Giglio che aveva quella faccia da schiaffi, lì che rideva mentre tu parlavi e non interveniva minimamente. Un uomo deve difendere una donna quando è sotto pressione così, caro Giglio. Anche se a te sta antipatica Helena. Te ne sei stato zitto e ridacchiavi”.