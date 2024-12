Al Grande Fratello questa sera Jessica non si è risparmiata contro Helena: “Cattiva, sei una squilibrata e provocatrice seriale”. Questo ha provocato anche le reazioni di Luca e di Signorini, che sono intervenuti.

Lo scontro tra Jessica ed Helena al Grande Fratello

Questa sera nella Casa del Grande Fratello c’è stato un gran parlare dello scontro tra Helena e Shaila, che ha coinvolto anche gli altri concorrenti del programma. Alfonso Signorini ha voluto sentire anche i pareri degli altri concorrenti e Jessica non è stata di certo tenera nei confronti di Helena.

Nello specifico si fa riferimento alla gelosia della Morlacchi per la vicinanza tra la modella brasiliana e Luca Calvani, di cui proprio lei si è invaghita pur sapendo di non poter avere niente di più che un’amicizia. Jessica ha avuto parecchio da ridire e tornati in diretta Alfonso Signorini ha subito domandato alla concorrente del Grande Fratello: “Perché hai dato della squilibrata a Helena?”.

Jessica Morlacchi a quel punto è sbottata: “Mi permetto di dirlo perché mi sono dovuta curare per tanti anni, non sta bene, è una persona malvagia, cattiva, crudele, è una provocatrice seriale”. Con veemenza dunque ha attaccato Helena Prestes. In seguito ha aggiunto che vorrebbe la coinquilina lontana da lei: “Se pensi di provocarmi, ti chiedo di lasciare stare”.

L’intervento di Calvani in difesa di Helena

Il confronto al Grande Fratello è proseguito. Helena a modo suo ha replicato in modo pacato: “Sta dimostrando che quella fragile è lei“, trovando che le provocazioni siano le sue piuttosto. Ascoltati i pareri di Jessica e Pamela, che ha invece consigliato di ascoltare meglio gli altri, Helena ha ribattuto ancora: “State strumentalizzando il mio passato, io non voglio essere una vittima”.

Luca Calvani si è inserito nella conversazione durante la puntata del Grande Fratello e ha preso le difese di Helena: “Mi sembra il teatro dell’assurdo”. Peraltro l’attore ha aggiunto che le inquiline, durante la settimana, non hanno risparmiato dure critiche a Helena, trovando tutti gelosi. Anche Alfonso Signorini a modo suo ha fatto capire che per quanto provocatrice, comunque Helena ha ricevuto accuse pesanti.

Dallo studio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha dato un consiglio a Helena: “Punta su di te, mettiti in gioco e smettila di parlare solo di Lorenzo”. Lo prenderà per buono?