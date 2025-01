Eliminato dal Grande Fratello, Luca Calvani è tornato coi social con un messaggio per tutte le persone che l’hanno sostenuto

Lunedì Luca Calvani è stato eliminato dal Grande Fratello e dopo un paio di giorni è tornato sui social condividendo un messaggio per tutti coloro che l’hanno seguito e sostenuto nel corso degli ultimi mesi.

Luca Calvani rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

Luca Calvani, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello avvenuta nella puntata andata in onda lunedì, è tornato per la prima volta sui social.

L’attore ha scelto di condividere con i suoi follower un momento di riflessione e gratitudine attraverso un post su Instagram, accompagnato da una foto scattata nella campagna della sua casa in Toscana.

Nel suo messaggio, Calvani ha voluto rivolgersi direttamente a coloro che lo hanno seguito e sostenuto durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

“Eccomi qua. Leggo i vostri commenti, le innumerevoli dimostrazioni di stima e di affetto che ho ricevuto. Sto bene, in fondo avevo tanto bisogno di tornare, di sentire il profumo della terra, il calore degli abbracci, perdermi in questo silenzio per accogliere il mio sentire“, ha scritto nel post.

Nonostante l’eliminazione, Luca Calvani non sembra nutrire rimpianti per il percorso fatto nel programma. “Ho dato tanto nella casa e non ho rimpianti, ora però torno al mio mondo pieno di affetti, interessi e passioni“, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di ritrovare il proprio equilibrio dopo l’esperienza televisiva.

LEGGI ANCHE: Fedez e Masini, consigliera di parità della Provincia di Rimini contro il duetto

Il suo messaggio si conclude con un ringraziamento sentito a tutti i fan che lo hanno sostenuto e che gli hanno regalato, anche solo per un momento, la soddisfazione di essere il loro preferito:

“Grazie a tutti voi che mi avete sostenuto, che mi avete regalato l’ebbrezza di essere una volta anche il vostro preferito, spero di essere sempre all’altezza. A presto. Ah dimenticavo MOLTO BENE ma davvero!“

Luca Calvani Instagram

Luca Calvani ha voluto così chiudere il capitolo del Grande Fratello con positività, confermando la sua intenzione di guardare avanti con entusiasmo e gratitudine. Ora, per lui, è tempo di tornare alla normalità e ai progetti futuri, portando con sé l’affetto del pubblico che ha imparato a conoscerlo meglio nel corso del reality.