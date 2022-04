Luca Carpitella: talento e promessa del cinema italiano

Luca Carpitella, avvocato nella vita e attore per diletto: carriera e successi di una delle promesse più interessanti del cinema italiano

Luca Carpitella, da avvocato ad attore

Avvocato di professione ed attore per passione. La carriera artistica di Luca Carpitella inizia nel 2006. Dopo anni di studi apre infatti una scuola di tango argentino originale e colorata, con esibizioni in costume da gaucho in stile Rodolfo Valentino.

Quattro anni dopo diventa concorrente a Ciao Darwin, famoso programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, conquistando le simpatie dei telespettatori.

Forte della visibilità ottenuta riceve inviti a eventi e feste, soprattutto a Milano. Ed è anche giurato a vari e importanti concorsi di bellezza, come Miss Reginetta d’Italia.

La vera svolta avviene nel giugno del 2021, ai primi ciak come figurante prima e attore protagonista poi, al docufilm Terrazza Sentimento. A causa di un’incompatibilità con la sua attività legale è però costretto a rinunciare al ruolo di Alberto Genovese, protagonista della nota vicenda di cronaca su cui tuttora pende un processo non ancora finito.

A fine anno Luca Carpitella si concentra sulle riprese del film Murder Banksy, interpretando un avvocato internazionale londinese. Entrambe le pellicole erano dirette dal regista veneziano Massimo Emilio Gobbi.

Premi e nuovi progetti

E ora arrivano i premi. Il 6 maggio, infatti, all’Hotel Villa Pigalle di Tezze sul Brenta (Vicenza), nell’ambito del Dinner Show anni ’80, l’avvocato-attore in arte “Luke Karpi”, riceverà un prestigioso riconoscimento per i ruoli interpretati nei due lavori di Gobbi, alla presenza degli special guest Viola Valentino e Alberto Camerini.

In queste settimane ha altresì ricevuto la chiamata per un provino da un’importante casa cinematografica, per un progetto molto ambizioso.

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.