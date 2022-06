1 Isola: da chi è attratto Luca Daffrè?

Spazio alle confessioni a L’Isola dei Famosi. Durante la nottata, come riferisce Biccy, i ragazzi si sono ritrovati a chiacchierare e finalmente Luca Daffrè (tra gli ultimi arrivati in Honduras) ha rivelato da quale tra le ragazze presenti è attratto. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è sempre sembrato un po’ vago, ma nelle scorse ore evidentemente era in vena di confidenze.

Inizialmente Luca Daffrè ha confermato di aver notato Estefania Bernal, poi però pare sia rimasto colpito da Maria Laura De Vitis. E pensare che prima di sbarcare a L’Isola dei Famosi non aveva un pensiero granché positivo. A chiedergli chi fosse la naufraga che più gli piace è stata proprio l’ex Pupa, che non ha mai nascosto di provare interesse per lui:

“Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea”.

Ha ammesso una volta per tutte Luca Daffrè, come raccolto da Biccy. Esternazione che ha quindi portato Maria Laura De Vitis a stuzzicare in modo evidente il concorrente: “Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? […] Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario”.

E a proposito di questo interesse reciproco sembrerebbe che Maria Laura De Vitis abbia detto qualcosa di più su Luca Daffrè e non solo…