La scelta di Luca è andata in onda oggi ma con Soraia sarebbero già in crisi: cosa sta succedendo

1 Già crisi per Luca e Soraia?

Oggi pomeriggio è andata in onda a Uomini e donne la scelta di Luca Salatino (iniziata ieri) che, a sorpresa, è stata Soraia. Dalle ultime esterne con lei e Lilli, il pubblico pensava che la scelta fosse appunto Lilli. Invece il tronista ha deciso di uscire dal programma con Soraia. Come sappiamo, la scelta è stata registrata una decina di giorni fa, ma l’abbiamo vista solo oggi.

Ecco che quindi, a pochi giorni dall’evento, si parla già di crisi. Per quale motivo? I dubbi sono venuti ad alcuni fan in questi giorni perché hanno visto degli strani movimenti social. Di solito i primi tempi dopo la scelta i due protagonisiti li passano sempre insieme, specialmente se vivono distanti. Lo fanno per conoscersi meglio e viversi nel quotidiano. Ma per Luca e Soraia a quanto pare non sta andando proprio così.

In pratica nei giorni scorsi i due sono stati visti in alcune storie su Instagram, ma ovviamente non insieme. Infatti il regolamento prevedere che la coppia non pubblichi nulla prima della messa in onda della scelta. Ma il problema è che erano in luoghi completamente diversi e con persone completamente diverse. Già questo è molto strano.

Come se non bastasse, si vocifera che la crisi sia dovuta alla frequentazione di una terza persona da parte dell’ex corteggiatrice. Non stiamo parlando di un altro uomo, ma di una ragazza che non andrebbe proprio a genio all’ex tronista: Federica Aversano.

Vediamo meglio nel dettaglio…