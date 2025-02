In un’intervista Luca Jurman ne ha davvero per tutti! Il vocal coach ha stroncato i Big di Sanremo 2025 con le sue pagelle: “Elodie canzoncina da TikTok, Tony Effe non sa fare arte”.

Luca Jurman stronca i Big di Sanremo

Da casa Luca Jurman sta seguendo con grande attenzione questo Festival di Sanremo 2025, esattamente come tutti noi. Da professionista però lui, attraverso live e video, è di certo più preparato nell’esprimere giudizi tecnici sui 29 artisti in gara alla kermesse. Fanpage.it ha avuto modo di parlare con il vocal coach e capire da lui chi potrebbe candidarsi alla vittoria finale.

Al momento c’è da dire che Luca Jurman ha preferito non esporsi più di tanto e aspettare venerdì a esprimere un giudizio chiaro riguardo il papabile vincitore di questa edizione di Sanremo. Se su questo, al momento, ha mantenuto il giudizio in standby, ha fatto presente chi per lui è da ultimi posti in classifica.

Secondo Luca Jurman è fondamentale la comunicazione emozionale. E tra i brani che meno gli hanno dato qualcosa ci sono le esibizioni di di Shablo (con Gue, Joshua e Tormento, ndr), Bresh, Rocco Hunt, Rkomi, Irama e Achille Lauro. Si è detto deluso anche da Tony Effe, perché per lui starebbe sprecando una ghiottissima occasione: “Definirlo il nuovo Califano, come qualcuno ha tentato di fare, rasenta la blasfemia artistica”.

Nel suo discorso Luca Jurman ha ammesso di non aver mai nascosto la sua contrarietà, perché per lui avrebbe iniziato a usare la musica per scopi economici e di successo, ma l’arte sarebbe altra cosa e questo lo avrebbe dimostrato anche al Festival: “Ovviamente non basta studiare canto per un mese e mezzo o due, in alcuni casi non basta una vita, perché artisti si nasce e non lo si diventa”.

E su Giorgia, invece, cosa ne pensa? Se vocalmente l’ha trovata impeccabile, sostenendo che si sia rimessa in forma, sulla canzone è un po’ scettico e ha avuto qualcosa da ridire:

“Purtroppo il brano lascia molto a desiderare. Da tirare le orecchie agli autori che si mettono insieme per poter copiare idee di brani che hanno fatto la storia, come ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla”.

Luca Jurman non si è risparmiato nemmeno quando gli è stato chiesto un giudizio su Elodie. Ha raccontato infatti che brano e testo sarebbero un’altra occasione sprecata, a causa anche dei soliti autori: “Finché continuerà a scrivere futili melodiette da TikTok, nemmeno cantanti come Elodie possono brillare di luce propria. Quindi non credo che salirà sul podio”.

Per quanto sia stato spesso elogiato dalla stampa nemmeno Simone Cristicchi sembra averlo leggermente deluso. Per quanto il suo brano sia stato molto apprezzato ne ha fatto un appunto: “Modo di cantarla insufficiente, ma sa descrivere i sentimenti”

Si è passato poi a Serena Brancale, alla quale ha spiegato: “Mi dispiace che Serena Brancale. È anche un’amica, si sia presentata con un brano probabilmente costruito per entrare anche lei nel mondo di TikTok“.

Per quanto invece non lo prenda in considerazione a livello artistico e canoro, Luca Jurman ha ammesso di essere rimasto incollato alla TV. Quando? Alla performance di Fedez.

Ha ascoltato l’intenzione di voler trasmettere un sentimento, anche se avrebbe preferito fosse evitato il “dissing”: “Quando si toccano certi argomenti, con forza e chiarezza, il ‘troppo personale‘. Specialmente relativo alla propria sfera affettiva, andrebbe tenuto in disparte. Ma almeno supera nettamente la sufficienza”.

Mentre su Achille Lauro, Luca Jurman ha detto: “Aspetto con ansia il giorno in cui smetterà di fare Achille Lauro. E cercherà anche lui di dimostrare la vera arte che tanto decanta”.

Infine anche da Massimo Ranieri e Marcella Bella si sarebbe aspettato dell’altro. Sul primo ha dichiarato che per quanto ineccepibile nella performance, la canzone non avrebbe lasciato il segno. Mentre la cantante avrebbe un “branettino” di livello mediocre e avrebbe buttato via “un’occasione d’oro”.

La pensate come Luca Jurman?