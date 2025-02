Nel corso della conferenza stampa di giovedì 13 febbraio 2025, Sarah Toscano ha rivelato di aver sentito Maria De Filippi dopo la sua esibizione nella prima puntata di Sanremo 2025. Ecco cosa si sono dette.

Sarah Toscano su Maria De Filippi

Ad Amici è nata una vera e propria stella perché in pochi credevano nelle potenzialità di Sarah Toscano. Invece, piano piano, è riuscita a migliorare sempre di più arrivando a vincere la trasmissione. Oggi, la giovane cantante è entrata nel cast del Festival di Sanremo 2025 perché scelta da Carlo Conti.

Sul palco dell’Ariston ha portato “Amarcord” per cantare di un amore pregno di nostalgia, con una coreografia che ha già fatto scatenare tutte le persone che la seguono. I social sono dalla sua parte e chissà che non possano portarla molto in alto nella classifica.

LEGGI ANCHE: Anna Dello Russo sbotta in diretta al DopoFestival: “Se non mi date spazio non vengo più”

Nella conferenza stampa del 13 febbraio 2025, tuttavia, ha affermato di non essere interessata della classifica perché il suo obiettivo è quello di farsi conoscere. In pochi, all’infuori del pubblico di Amici, la conoscono e questa è l’occasione giusta per riuscire nel suo intento.

Ma Sarah Toscano ha parlato con Maria De Filippi da quando è iniziato il Festival? La risposta è sì! La concorrente ha spiegato di aver sentito la conduttrice subito dopo la sua esibizione della prima serata. Le ha fatto i complimenti e si è congratulata con lei.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi 2025, Alfonso Signorini in lizza per la conduzione

Adesso bisogna vedere come se la caverà nella gara in sé. Sicuramente una posizione abbastanza alta renderà felici lei e i suoi fan. Noi di Novella 2000 le facciamo un enorme in bocca al lupo per il suo futuro. Ricordiamo, infine, che Sarah Toscano torna a esibirsi all’Ariston giovedì 13 febbraio 2025 con la sua “Amarcord“.