Nel corso di una recente intervista, Simone Cristicchi ha rivelato di aver presentato il suo brano “Quando sarai grande” anche ad Amadeus, che però l’ha scartato.

Amadeus scartò Simone Cristicchi

Simone Cristicchi sta raccogliendo consensi dal pubblico e dalla Sala Stampa del Festival di Sanremo grazie al suo brano “Quando sarai grande“, una canzone dedicata alla madre affetta da Alzheimer. Il testo, ha raccontato a Il Corriere della Sera, è nato cinque anni fa e racconta una sua esperienza personale:

“L’ho scritto 5 anni fa e racconta il mio vissuto. È cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita”.

In seguito, ha anche rivelato di aver presentato il brano in questione ad Amadeus ma il conduttore lo aveva scartato. Simone Cristicchi non prova assolutamente alcuna rabbia e non condanna la scelta dell’ex presentatore del Festival perché crede che ogni canzone abbia il proprio tempo:

“L’avevo proposta anche ad Amadeus. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo”.

Cristicchi ringrazia, infatti, Amadeus per non aver scelto “Quando sarai grande” per il suo Festival perché ammette che si sarebbe sentito un po’ più “a disagio e fuori luogo“.

A voi piace il brano e vi ha fatto commuovere? Cristicchi potrebbe anche vincere il premio assegnato dalla Critica, ma dovrà scontrarsi anche con artisti come Lucio Corsi e Brunori Sas.