1 Nuovo amore per Luca Onestini?

È trascorso poco più di un mese da quando Luca Onestini ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Ivana Mrazova, durata diversi anni. Già da tempo si mormorava che i due fossero in crisi e dopo un lungo silenzio la coppia ha confermato la rottura. Nel mentre l’ex tronista è anche finito al centro del gossip, per via di un presunto flirt con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, che tuttavia è stato prontamente smentito. Come se non bastasse Luca al momento è nel cast di concorrenti di Secret Story, reality spagnolo, e proprio all’interno della casa ha fatto chiarezza sulla fine della sua relazione con Ivana. Queste le dichiarazioni di Onestini in merito:

“Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Si, sono triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una relazione incredibile. Vivevamo insieme, però ho vissuto il lockdown totalmente da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa, solo che sono successe un sacco di cose”.

Nelle ultime ore però l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato al centro dell’attenzione. Proprio a Secret Story Luca Onestini si è avvicinato particolarmente a una coinquilina, Cristina Porta, e tra loro sembrerebbe esserci un certo feeling. Qualche ora fa per di più i due si sono anche scambiati un bacio, e l’accaduto naturalmente non è passato inosservato sul web.

Che dunque Luca dopo Ivana Mrazova stia per ritrovare l’amore con Cristina Porta? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere. La modella nel mentre qualche settimana fa ha anche smentito le dichiarazioni dell’ex tronista in merito alla fine della loro relazione. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le parole di Ivana.