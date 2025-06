Altro successo per Luca Onestini. A La Casa de los Famosos in Messico ha sfiorato la vittoria classificandosi secondo. Poco male perché ha comunque portato a casa una bella cifra: 100.000 dollari di montepremi!

Secondo posto per Luca Onestini a La Casa de los Famosos

Luca Onestini conquista ancora una volta il piccolo schermo, stavolta in Messico. L’ex tronista di Uomini e Donne si è classificato al secondo posto nella quarta edizione de La Casa de los Famosos, celebre reality show latino-americano, portandosi a casa un ricco premio da 100.000 dollari.

Una nuova sfida superata brillantemente per Luca Onestini, che non è nuovo al mondo dei reality show. In passato ha partecipato con successo al Grande Fratello Vip in Italia, al Gran Hermano Duo in Spagna e persino a Secret Story sempre in terra iberica. Stavolta, nella casa più spiata dell’America Latina, ha saputo farsi apprezzare per il suo carattere diretto, la simpatia travolgente e la capacità di creare legami autentici con gli altri concorrenti (e trovare persino l’amore).

In finale, insieme a lui, c’erano Dania, Paulo, Rey Grupero, Rosa e Caramelo. È stato proprio quest’ultimo – il personaggio più eclettico della stagione – ad aggiudicarsi la vittoria finale da 200.000 dollari. Ma il secondo posto di Luca Onestini ha avuto un peso enorme, soprattutto per il forte sostegno ricevuto dal pubblico durante tutta la durata del programma. E non era scontato.

Luca Onestini ha dimostrato ancora una volta di sapersi reinventare e di essere un volto televisivo internazionale a tutti gli effetti. Con il montepremi da 100.000 dollari e un altro successo nel suo curriculum, l’ex tronista si conferma uno dei concorrenti più amati e versatili del panorama dei reality televisivi.

Ora i fan si chiedono quale sarà la sua prossima avventura: tornerà in Italia o proseguirà la sua carriera all’estero? Luca Onestini intanto si gode questo secondo posto e… l’amore!