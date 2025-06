Di sicuro vi sarete chiesti il costo degli iconici plastici proposti in puntata a Porta a Porta da Bruno Vespa. Ecco a quanto ammonta la cifra dei modellini.

Il costo dei plastici di Porta a Porta

I plastici di Bruno Vespa, diventati ormai una sorta di marchio di fabbrica del programma Porta a Porta, continuano a far discutere. Se da una parte suscitano ironia e meme, dall’altra sono indubbiamente uno degli elementi più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di un certo modo di raccontare la cronaca, così come la politica e lo spettacolo, che non ha eguali.

LEGGI ANCHE: Dagospia su un gieffino dell’ultimo GF: “Ammalia benestanti professionisti in cerca di trasgressione”

A svelare un curioso retroscena sul loro costo reale del plastico del programma è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica “C’è chi dice…” sul settimanale Chi. Da anni Candela racconta dietro le quinte del mondo dello spettacolo e della TV, e stavolta ha puntato i riflettori proprio sui modellini in scala usati nello studio di Rai 1.

Ecco cosa è emerso dal trafiletto riportato dal giornalista sulla rivista: “Quanto costano i plastici di Bruno Vespa – I plastici di Porta a Porta sono tanto discussi quanto iconici. Bruno Vespa li utilizza per la politica, la cronaca ma anche per lo spettacolo. Quanto costano? Il prezzo varia a seconda della grandezza e della qualità dei dettagli, ma si parte da 1.500 euro per raggiungere un massimo di 4.000 euro.“

Una cifra tutt’altro che banale, soprattutto se si considera che ogni plastico viene realizzato su misura per singole puntate, in tempi spesso molto stretti. E sono curati nei minimi dettagli, cercando di raffigurare al meglio quel che si vuole raccontare.

Lo abbiamo visto anche recentemente con l’elezione di Papa Leone XIV, quando in studio Bruno Vespa ha mostrato il modellino della Cappella Sistina per raccontare al meglio il Conclave e la famosa “fumata bianca”. Giusto per fare un esempio.

Negli anni ne abbiamo visti di ogni tipo: ville, interni domestici, autostrade, luoghi del delitto e persino studi televisivi. Che piaccia o meno, il plastico utilizzato da Bruno Vespa a Porta a Porta è ormai un pezzo di storia della TV italiana. E, come tale, ha il suo (consistente) prezzo.