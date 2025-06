A Radio Italia Live Giorgia confessa il dispiacere per il mancato saluto di Fabri Fibra: “Forse non gli piaccio”

Durante Radio Italia Live, Giorgia ha raccontato con un tenerezza di esserci rimasta male per il mancato saluto del noto rapper, Fabri Fibra. Lei ha ammesso che avrebbe voluto duettarci un giorno e le lo stima tanto, ma lui non le ha nemmeno rivolto la parola. Sui social, il suo sfogo sincero sta facendo molto parlare.

Giorgia e il mancato saluto del rapper

“Non so…Forse non gli piaccio”. Con queste parole semplici e con un po’ di velato rammarico, Giorgia ha conquistato il cuore del pubblico sui social. La cantante romana, protagonista lo scorso 30 maggio del concerto Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, ha raccontato un piccolo episodio che ha coinvolto lei e un noto rapper italiano.

Durante la manifestazione musicale, Giorgia ha incrociato un collega che stima moltissimo e con cui avrebbe addirittura sognato di duettare: Fabri Fibra. Ma, a sorpresa, il rapper marchigiano – anche lui presente nella prima serata dell’evento – non le avrebbe rivolto nemmeno un saluto.

Un gesto ha colpito Giorgia, come ha raccontato lei stessa in un’intervista a Cecilia Cantarano sugli account ufficiali di Radio Italia, come mostrato dal video presente su TikTok.

Alla domanda su chi avrebbe voluto come partner per un duetto, Giorgia ha risposto con un sorriso malinconico: “Farei un featuring con Fabri Fibra, ma non mi ha salutata neanche… Forse non gli piaccio. Non si può piacere a tutti”.

Parole pronunciate con dolcezza e senza rancore, che hanno toccato il pubblico per la sincerità con cui ha espresso il pensiero. E poi, quasi sdrammatizzando, ha aggiunto: “Salutamelo quando lo vedi. A me lui piace, invece”.

Un momento tenero e spontaneo che ha ricordato ancora una volta quanto Giorgia sia non solo una straordinaria artista, ma anche una persona autentica e sensibile. Ora resta solo da capire se Fabri Fibra raccoglierà il messaggio e risponderà pubblicamente.