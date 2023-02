NEWS

Andrea Sanna | 20 Febbraio 2023

Amici 22

Paky di Amici 22 ricorda la madre

L’ultimo posto in classifica nella gara di ballo durante il pomeridiano di domenica di Amici 22, hanno portato Paky a vivere un momento di sconforto. Il ragazzo si è ritrovato in giardino a condividere le sue debolezze con il compagno d’avventura Alessio.

Con lui ha voluto sfogarsi: “Arrivare primo, quinto e poi ultimo è pesante. Questa cosa mi ha ucciso. Sta di fatto che con il pezzo più bello che avevo sono arrivato ultimo. Te l’ho detto che mi giocavo tutto. Io non mi metto aspettative, ma un obiettivo. Ho detto che se non avessi fatto bene, non avrei preso la maglia del Serale”, ha detto rammaricato l’allievo di Amici 22.

Paky è deluso perché sperava di poter chiamare suo padre e dargli finalmente la bella notizia, invece così non è stato. Questa situazione, come vediamo, ha gettato totalmente nello sconforto il giovane ballerino.

Successivamente Paky si è detto intenzionato a voler incontrare l’insegnante di Amici 22, Alessandra Celentano, per capire il suo pensiero. Le immagini si sono spostate, infatti, in sala danza, dove appunto è avvenuto il confronto tra la docente e il ballerino. Quest’ultimo ha detto di sentirsi migliorato rispetto agli inizi, ma la classifica non sembra premiarlo.

La professoressa ha cercato di rassicurarlo: “Adesso bisogna vedere come andrà la situazione. Tu devi essere te stesso. Hai un po’ un carattere del cavolo. Amici è una bella esperienza non solo dal punto di vista professionale ma anche personale”. A questo punto Paky di Amici 22 ha trovato il coraggio di aprirsi e rivelare che avrebbe voluto regalare una gioia a suo padre e dimostrargli che aveva raggiunto il suo obiettivo:

“Voglio renderlo fiero di me. Lui da tanto per me… Per me è come un fallimento non arrivare al Serale. Lo so che lo vuole tanto anche lui. Quando vedo queste cose penso a lui, mi sento di non essere all’altezza di quello che mi dà”, ha detto tra le lacrime, per poi riaprire una ferita:

“Non ho vissuto niente di facile. La situazione in casa non è mai stata facile. Sono cresciuto senza una mamma. Per come mi ha trattato mio padre a me e mia sorella, io non posso che contraccambiare. Questo mi affligge. Quando ho perso mamma avevo 13 anni e anche quel giorno sono riuscito a tirare fuori tutto andando a danza. Non sono mai stato agevolato. Mio padre dice di essere fiero di me, ma non credo. Perché so cosa si aspetta da me e cosa mi aspetto io”, ha continuato Paky di Amici 22 singhiozzando.

