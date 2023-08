NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Uomini e donne

Le illazioni su Luca Salatino e Matteo Ranieri

L’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri torna a essere motivo di discussione tra gli utenti. Nata a Uomini e Donne, quando entrambi svolgevano il ruolo di tronisti, da quel momento i due ragazzi hanno stretto un legame solido, ma una lite li ha tenuti lontani per un po’. Ora che sono tornati a essere un duo inseparabile, il loro rapporto è tornato al centro del gossip. E sul web non mancano illazioni di vario genere.

Spesso e volentieri infatti Luca Salatino e Matteo Ranieri trascorrono del tempo tra serate e uscite varie. E proprio in questi giorni i due si trovano in Liguria, terra d’origine di Matteo. Quest’ultimo sta dando modo a Luca di conoscere meglio la sua regione e per questo sta svolgendo il ruolo di Cicerone. Sui social compaiono foto e video divertenti, ma proprio questi attimi catturati con i telefonini hanno provocato l’attenzione dei follower e anche di qualche hater.

Non mancano anche occasione di dedicarsi parole d’affetto e stima. Luca Salatino ha condiviso una carrellata di immagini che lo ritraggono con Matteo Ranieri. A completare il tutto la seguente frase: “Un viaggio è una scoperta di nuovi posti, nuovi sorrisi e nuove emozioni…. Tutto ciò che ci rende ricchi è condividerle con persone speciali”.

Ciò è bastato a scatenare dei fan di Uomini e Donne a scrivere insinuazioni di questo tipo: “Ditelo chiaramente che siete una coppia…..Questi atteggiamenti non detti, creano più omofobia nella mente delle persone…”. Alcuni ve li risparmiamo perché ce ne sono di pesanti.

In difesa di Matteo Ranieri e Luca Salatino si sono schierati alcuni fan: “Ma perché devono dire una cosa che magari non è vera? Si amano anche gli amici, poi se fosse sono ca**i loro. L’omofobia è nella testa di chi pensa”. Qualcun altro sottolinea come si debba andare a ficcare il naso anche su un bel rapporto come quello che nega i due ex tronisti.

I commenti su Luca Salatino e Matteo Ranieri

Insomma il web si è spaccato in due. Per i più non c’è alcun motivo di pensare qualcosa di simile solo ed esclusivamente per il gusto di parlare. E c’è chi aggiunge: “Anche se fosse che vi cambia?”. D’altronde c’è da dire che l’amicizia è una forma d’amore e Luca Salatino e Matteo Ranieri ora che si sono ritrovati per quale motivo non dovrebbero farsi vedere uniti?