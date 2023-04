NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2023

Cosa sta accadendo tra Luca Salatino e Soraia Ceruti?

In queste ore si sta a lungo discutendo di Luca Salatino e Soraia Ceruti, che secondo le malelingue del web si sarebbero lasciati. Ma andiamo a ricostruire quello che starebbe accadendo e le indiscrezioni che coinvolgono i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Come in molti sapranno, sono ormai circa due mesi che Luca e Soraia non si mostrano più insieme sui social, facendo preoccupare i fan. Di recente come se non bastasse a riportare delle segnalazioni da parte di alcuni utenti è stata Deianira Marzano. Stando a quanto rivelato dall’influencer partenopea, la Ceruti sarebbe stata avvistata in compagnia di un misterioso uomo, alimentando dunque i rumor circa una presunta crisi con Salatino. Ma non è finita qui.

Come sappiamo qualche mese fa la coppia aveva manifestato la voglia di andare a convivere. Tuttavia sembrerebbe, sempre stando alle segnalazioni riportate da Deianira, che l’ex corteggiatrice non abbia mai messo piede nell’appartamento in cui attualmente vive l’ex tronista. Per di più i due sono stati anche accusati di aver montato ad hoc la crisi, con l’intento di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island, alla quale però non prenderanno parte coppie Vip.

Nelle ultime ore si è anche mormorato che Luca Salatino e Soraia Ceruti si sarebbero lasciati, e che avrebbero messo un punto definitivo alla loro relazione. A sorpresa però adesso a rompere il silenzio è stata proprio l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi. Con una storia pubblicata sui social, in cui la vediamo ridere, Soraia ha replicato per la prima volta ai gossip che la stanno travolgendo, affermando semplicemente: “Io così”:

Sembrerebbe dunque che la Ceruti abbia voluto smentire le voci di crisi con Salatino. Ma cosa starà accadendo in realtà tra i due? Non resta che attendere per saperne di più. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news sul mondo dello spettacolo, e non solo.