Nicolò Figini | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Luca Vetrone si è tagliato i capelli per permettere a tutti i naufraghi di mangiare delle bistecche. Ecco la foto

Luca Vetrone e i capelli rasati

Questa sera a L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo visto Luca Vetrone sacrificarsi per il bene di tutti i suoi compagni di avventura. Il modello, infatti, ha tagliato i capelli a zero per permettere a se stesso e ai naufraghi intorno a lui di poter mangiare delle bistecche.

All’inizio, ovviamente, non avrebbe voluto ma alla fine il pubblico, la conduttrice, gli opinionisti e Alvin lo hanno convinto. Per tentare di fargli accettare la proposta, inoltre, è stata coinvolta anche la madre del concorrente, la quale gli ha suggerito di farlo e di essere un eroe. Qui sotto possiamo vedere il video.

Questa sera, però, oltre al taglio dei capelli di Luca Vetrone, il quale ha dovuto dire addio alla sua lunga chioma, il pubblico ha anche assistito a un litigio tra due naufraghi. Stiamo parlando dello scontro tra Helena Prestes e Marco Mazzoli. Il conduttore radiofonico l’ha attaccata:

“Lei vuol fare la vittima. Vuole fare la Belen Rodriguez… Che poi è Brutten Rodriguez, perché perdonami ma c’è un abisso tra le due. Poi mi ha detto che io non sono un ca**o di nessuno.

Questa è l’Isola dei Famosi e tu chi sei? Io sono nel Museo della Scienza e della Tecnica di Milano di fianco alla foto di Guglielmo Marconi come rivoluzionario della radio. Tu dove sei? Su www.labruttacopiadibelenrodriguez.com? “.

Voi cosa ne pensate del diverbio e, soprattutto, del taglio di capelli di Luca Vetrone? Fatecelo sapere con un commento. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.