Nicolò Figini | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Fabio Ricci è stato il secondo eliminato dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2023. Ecco come si è svolta la sfida al televoto

Questa sera abbiamo assistito a un televoto flash. Ilary Blasi, infatti, ha annunciato che questa sera il pubblico avrebbe visto due eliminazioni. La scelta dei naufraghi che sarebbero dovuti andare a rischio eliminazione sono stati scelti tramite una serie di sfide. La prima è stata quella tra Pamela Camassa ed Helena Prestes, e quest’ultima ha perso. Poi è stato il turno di Alessandra contro Cristina Scuccia e, infine, tutti gli uomini (Luca, Andrea Lo Cicero, Fabio Ricci e Mazzoli) gli uni contro gli altri, tranne Gianmaria Sainato.

Nel primo caso ha perso la cantante dei Jalisse, la quale è stata anche vittima di un brutto attacco di panico che l’ha portata a urlare e a piangere disperatamente in mezzo all’acqua. Nel secondo caso tutti gli uomini, come dicevamo, si sono sfidati gli uni contro gli altri, fatta eccezione per Gianmaria che è andato direttamente al televoto.

A questo punto, dopo alcuni minuti d’attesa e aver scoperto che Pamela è la prima finalista, Ilary ha chiuso il televoto. A dover uscire è stato Fabio Ricci con il 7% dei voti. Andrea ha ricevuto il 33% dei voti, Helena il 32%, Gianmaria il 15% e Alessandra il 13%.

