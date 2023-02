NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

Le parole di Martina Nasoni

Due settimane fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, come ospite speciale, è stata Martina Nasoni. L’ex gieffina ed ex fiamma di Daniele Dal Moro tuttavia ben preso è finita al centro dell’attenzione mediatica, proprio a causa del suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. I due infatti si sono duramente scontrati, al punto che a oggi non sembrerebbero rivolgersi nemmeno la parola. La Nasoni nel mentre si è avvicinata ad Antonella Fiordelisi, a Nikita Pelizon e al resto del loro gruppo, e tra i Vipponi sembrerebbe essere nata una certa complicità. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che ha attirato l’attenzione del web.

Alcuni fan infatti si sono recati fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip 7 e hanno urlato degli insulti ad Antonella Fiordelisi. A quel punto a intervenire è stata proprio Martina Nasoni, che dopo aver ascoltato le frasi contro la Vippona, ha deciso di dire la sua, prendendo le difese della schermitrice. Ecco cosa ha affermato l’ex gieffina:

“Raga ‘Antonella fai schifo’ è pesante. È una mancanza di rispetto. Io capisco tutto, capisco che fate il tifo per chi volete, però queste frasi sono pesanti. Non sono carine. Pretendente il rispetto tra concorrenti, portatelo anche da fuori, perché non è per niente bello, soprattutto per una persona che sta qua da mesi e che l’unica cosa che si sente dire sono queste cose”.

Martina Nasoni nel mentre prosegue il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Il pubblico tuttavia si chiede quando l’ex gieffina lascerà il reality show di Canale 5, e cosa accadrà nei prossimi giorni. Mentre attendiamo di capirlo, continuate a seguirci per tante altre news sul programma, e non solo.