Dietro la figura pubblica di Umberto Bossi, leader della Lega Nord e protagonista della politica italiana, si è sempre sviluppata una dimensione privata meno visibile ma centrale: quella delle donne della sua vita. Tra la prima moglie Gigliola Guidali e la seconda consorte Manuela Marrone, insieme alle figure familiari più vicine, emergono relazioni e legami che hanno accompagnato il suo percorso umano, offrendo stabilità, sostegno e continuità anche nei momenti più difficili.

La morte di Umberto Bossi

È morto il 19 marzo 2026, all’età di 84 anni, Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Varese, dove era ricoverato da alcune ore nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Dietro il protagonista pubblico, noto come il “Senatùr”, si celava una dimensione privata solida e articolata, costruita attorno alla famiglia, che ha rappresentato per lui un punto di riferimento costante nei momenti più complessi della sua vita.

La famiglia come rifugio e sostegno per Umberto Bossi

La vita familiare di Umberto Bossi affonda le sue radici in un contesto umile, legato al lavoro manuale e a valori tradizionali. Il padre Ambrogio, tessitore, e la madre Ida Valentina Mauri, figura riservata ma determinata, hanno rappresentato due pilastri fondamentali nella sua crescita. Il padre, in particolare, lo ha sensibilizzato alle difficoltà di lavoratori e imprenditori, mentre la madre ha incarnato un modello di solidità e dedizione familiare. Le esperienze vissute tra Cassano Magnago e l’ambiente provinciale lombardo hanno inciso profondamente sulla sua formazione, così come i lavori svolti in giovane età e il percorso di studi interrotto e poi ripreso.

Umberto Bossi e le donne della sua vita

La vita di Bossi è stata caratterizzata da un nucleo familiare molto unito, composto dalla moglie Manuela Marrone e dai figli. Proprio la famiglia ha rappresentato il suo principale sostegno, soprattutto durante eventi difficili come l’ictus del 2004, che lo costrinse a un lungo periodo di coma farmacologico seguito da una riabilitazione impegnativa.

Bossi stesso, in una intervista a Vanity Fair, aveva riconosciuto pubblicamente il ruolo fondamentale della moglie:

“Se parliamo di me, c’è solo una donna: mia moglie… Se non ci fosse stata lei durante la mia malattia, non so come avrei fatto”.

E ancora:

“Lei è leghista: senza di lei la Lega non sarebbe mai nata”.

Manuela Marrone, nata a Catania nel 1953 e trasferitasi a Milano in giovane età, è stata una presenza costante non solo nella vita privata ma anche in quella politica del Senatùr. Insegnante di scuola elementare, ha conosciuto Bossi nei primi anni ’80, diventando una figura chiave anche nella fase di nascita della Lega Lombarda. Riservata ma determinata, ha contribuito alla costruzione di un equilibrio familiare stabile, sostenendo il marito nella sua attività pubblica. Dal loro matrimonio nel 1994 sono nati tre figli: Renzo Bossi, Roberto Bossi ed Eridano Sirio Bossi. Alcuni dei figli hanno avuto esposizioni pubbliche e vicende personali che li hanno portati all’attenzione dei media, mentre altri hanno mantenuto profili più riservati, restando comunque all’interno di un contesto familiare protetto.

Prima di incontrare Manuela Marrone, Bossi era stato sposato con Gigliola Guidali, commessa di Gallarate, con cui ebbe il primogenito Riccardo Bossi. Il matrimonio, celebrato nel 1975, si concluse con una separazione nel 1982, segnando una fase di passaggio nella sua vita personale, prima dell’inizio della lunga relazione con la seconda moglie.

Questo insieme di influenze personali e familiari ha contribuito a definire la sua visione del mondo e a orientare le scelte che lo hanno portato, negli anni, a diventare una figura di primo piano della scena politica italiana.