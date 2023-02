NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Febbraio 2023

C'è Posta per te

Luciana Littizzetto arriva a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno della nuova puntata di C’è Posta Per Te, e questa sera non mancano le risate. Ad arrivare in studio è stata infatti Luciana Littizzetto, e come al solito ci sono stati diversi colpi di scena. La comica infatti ha deciso di inviare la posta a ben 4 volti amatissimi del piccolo schermo: Tommaso Zorzi, Alessia Marcuzzi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Lo scopo? Trovare un fidanzato alla maestra di ballo, all’influencer, alla conduttrice e all’insegnante di Amici.

Naturalmente fin dal primo momento non sono mancate tante risate, e sui social gli utenti hanno commentato con ironia il divertente momento. I 4 destinatari della posta infatti hanno accettato l’invito di Maria De Filippi e sono arrivati nello studio di C’è Posta Per Te.

Antonio Albanese è pronto a conquistare la maestra Celentano🕺 Ci riuscirà? #CePostaPerTe pic.twitter.com/nKJDmhDcP6 — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 18, 2023

A quel punto Luciana Littizzetto, con ironia, ha fatto arrivare dei possibili pretendenti per Zorzi, Zerbi, per la Celentano e per la Marcuzzi, che tuttavia non hanno conquistato il cuore dei quattro.

Nella vita ci vogliono sempre due pesi e due misure 💪 📏 #CePostaPerTe pic.twitter.com/Xqx6BUpDgZ — Witty TV (@WittyTV) February 18, 2023

Tommaso, Rudy, Alessandra e Alessia con simpatia si sono però prestati allo scherzo di Luciana, e alla fine hanno aperto naturalmente la busta. Ma che altro accadrà nel corso della puntata di C’è Posta Per Te? Non resta che attendere per scoprirlo.