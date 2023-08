NEWS

Andrea Sanna | 25 Agosto 2023

Maria de Filippi

Le parole di Luciana Littizzetto

Al settimanale Gente Luciana Littizzetto si è raccontata prima del suo esordio ufficiale, in data 23 settembre, a Tú sí que vales su Canale 5, in cui ricoprirà il ruolo di giurata al posto di Teo Mammucari (sempre più vicino a Ballando con le Stelle).

Tra le pagine della rivista ha non solo parlato della sua amicizia con Maria De Filippi e di quanto siano stati preziosi i suoi consigli per una decisione presa. Luciana Littizzetto, infatti, ha approfondito anche il legame che c’è tra la conduttrice di Amici e Sabrina Ferilli. Da ormai tanto tempo sono davvero molto unite e gli sketch che li vedono protagoniste fanno il pieno di visualizzazioni e divertono il pubblico.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono diventate ormai uno dei duo più amati della TV. Lavorare insieme a Tú sí que vales è una gran fortuna per entrambe. Nel corso della chiacchierata con il giornale, Luciana Littizzetto ha spiegato le “liti” tra le due non abbiano nulla di preparato come pensano alcuni. Sembrerebbe infatti che Maria De Filippi abbia il “grande talento” di stuzzicare la collega. “Sa provocare Sabrina Ferilli, la quale si inc**za come un puma”, ha detto Lucianina ricordando forse uno dei tanti siparietti che vedremo in TV in questa nuova stagione.

“Le due vanno avanti per ore”, ha aggiunto Luciana Littizzetto a proposito dei battibecchi tra Maria e Sabrina. Parlando poi della Ferilli, la comica torinese ha spiegato quanto sia simpatica e faccia “schiattare dal ridere”. A emergere, come spiegato dalla Littizzetto, è la sua “romanità assoluta”.

Infine un altro aneddoto divertente sul dietro le quinte: “Lei (Sabrina Ferilli ndr) non ti saluta. Apre la porta del camerino . Emette il classico suono romano “ao”, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”, ha concluso Luciana Littizzetto divertita nel ricordare questi episodi.