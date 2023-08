NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Uomini e donne

Parla la presunta fidanzata del nuovo tronista di Uomini e Donne

Ieri pomeriggio abbiamo potuto conoscere uno dei tronisti ufficiali della nuova edizione di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Brando, un ragazzo di 22 anni che abita a Treviso. Su di lui abbiamo imparato qualcosa in più in merito all’infanzia e all’assenza del padre nella sua vita:

“L’assenza di un padre nella mia vita mi ha reso più duro e disilluso verso le persone e nei rapporti in generale. Nella mia testa mio padre era un eroe e gli eroi non sbagliano mai. Non si dimentica di un figlio e non si dimentica di tendergli la mano. Con lui ho scoperto cos’è il senso dell’abbandono”.

Poco dopo che è stato rilasciato il video di presentazione, però, sul web hanno cominciato a diffondersi alcune indiscrezioni in base alle quali sarebbe fidanzato con una certa Alice: “Tutto vero. Il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione”. Oppure:

“Questo era fidanzato fino a ieri con Alice. Mettevano Stories insieme e tutto quanto. Sono scioccata. Però lei effettivamente lo taggava. invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”.

Qui sotto, però, grazie alla pagina Instagram Very Inutil People, possiamo vedere quella che sembrerebbe essere la risposta della presunta fidanzata di Brando di Uomini e Donne. Alice smentirebbe qualsiasi coinvolgimento sentimentale e tra loro c’è sempre stata solo amicizia. Hanno condiviso un alloggio solo per motivi di lavoro.

La replica della presunta fidanzata di Brando di Uomini e Donne

Diversi utenti, tuttavia, non ci credono e hanno parecchi dubbi. Voi cosa ne pensate? Sicuramente ne sapremo di più non appena avrà inizio il programma. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.