I più attenti avranno notato che al fianco di Lucio Corsi c’è sempre un ragazzo, che si trovava sul palco anche al momento del verdetto finale a Sanremo. Ma chi è questa persona? Andiamo a scoprirlo.

Chi è il ragazzo al fianco di Lucio Corsi

Una delle rivelazioni del Festival di Sanremo 2025 è stato senza ombra di dubbio Lucio Corsi. Il giovane artista, come ormai tutti sappiamo, sul palco dell’Ariston ha presentato la canzone inedita Volevo essere un duro, che fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico e del web. Il brano infatti in questi giorni sta scalando le classifiche, segno che è uno dei pezzi più amati tra quelli proposti dai Big. Il cantante nel mentre è riuscito ad arrivare sul podio e si è classificato al secondo posto subito dietro Olly, distanziando il collega per una manciata di voti.

Lucio nel mentre si è dichiarato più che soddisfatto di questo traguardo e adesso si concentrerà solo ed esclusivamente sugli impegni che lo attendono nei mesi a venire. In queste ore intanto è spuntato un retroscena che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come forse i più attenti hanno notato, nel corso di tutte le esibizioni a Sanremo 2025, e anche al momento dell’elezione del vincitore, al fianco di Lucio Corsi c’è sempre stato un misterioso ragazzo. Ma chi è dunque questa persona? Il suo nome è Tommaso Ottomano ed è un chitarrista, oltre che essere uno degli amici storici del cantante. Oltre a suonare la chitarra, Ottomano è anche un compositore, produttore e regista di videoclip. Solo di recente ha infatti lavorato al video del brano Montecristo di Jovanotti e in passato ha curato la clip di Gossip dei Maneskin.

Come ha svelato Lucio in conferenza stampa, lui e Tommaso sono cresciuti insieme e in merito ha dichiarato: “È l’unico con cui riesco a scrivere canzoni. Voglio che ci sia quando ho qualcosa di bello da fare”.