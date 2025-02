A distanza di quasi una settimana dalla finale di Sanremo 2025, continua a far discutere il sesto posto di Giorgia. In queste ore però è arrivato il commento di Mogol, che ha lanciato una stoccata alla cantante.

Mogol vs Giorgia

Quest’anno a tornare in gara a Sanremo è stata anche Giorgia, che fin dal primo momento è stata una delle favorite di questa 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Stavolta la Todrani ha presentato la canzone La cura per me, che in questi giorni è diventata virale. Il pezzo infatti ha emozionato tutto il pubblico e in molti sognavano di vedere la cantante al primo posto. Le cose tuttavia non sono andate come sperato. L’artista romana si è classificata sesta e l’accaduto ha dato il via a una vera polemica in rete. Ancora oggi, a distanza di quasi una settimana dalla finale, sui social si continua a parlare dell’uscita dalla Top5 della Todrani, che nel mentre è sempre stata al primo posto per le giurie della sala stampa e delle radio.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2025, chiesta l’esclusione della canzone Espresso Macchiato

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione. Ad arrivare ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora è stato nientemeno che Mogol. Il celebre paroliere e produttore discografico ha così detto la sua su alcuni degli artisti in gara a Sanremo, quando a un tratto ha menzionato anche Giorgia, lanciando un’inaspettata stoccata alla cantante. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Lei ha una voce fantastica però secondo me canta un po’ come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. La voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.

Mogol: "Giorgia ha una bella voce ma non emoziona. Canta come trent'anni fa, le offrirei un corso di canto da me" Dovresti ringraziare il cielo che canta ancora come trent'anni fa e spopola su Tiktok pic.twitter.com/pfzIdDmnzk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 19, 2025

Le parole di Mogol naturalmente non sono passate inosservate e in queste ore stanno facendo il giro del web. Nel mentre Giorgia si sta concentrando sugli impegni che la attendono quest’anno. In estate infatti partirà un lungo tour, che fino a dicembre la porterà in giro in tutta Italia. Ma come ci stupirà stavolta la Todrani? Non resta che attendere per scoprirlo.