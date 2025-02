L’artista toscano Lucio Corsi ha solo 31 e da tempo ha iniziato ad affermarsi all’interno della musica italiana con i suoi brani di matrice cantautorale. Ma chi è il cantante e qual è la storia della sua carriera? Continuate a leggere per scoprire tutte le news sul suo conto.

Chi è Lucio Corsi

Nome e Cognome: Lucio Corsi

Data di nascita: 15 ottobre 1993

Luogo di nascita: Grosseto

Età: 31 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantautore e musicista

Fidanzata: dovrebbe essere single

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @lucio_corsi

Lucio Corsi età e biografia

Cosa ha fatto Lucio Corsi nella sua carriera? Prima di arrivare a questo punto dobbiamo prima conoscere le sue origini e quindi da dove viene. Possiamo cominciare con l’affermare che il cantante nasce a Grosseto il 15 ottobre 1993, oggi ha quindi un’età pari a 31 anni.

Purtroppo non abbiamo informazioni su peso e altezza, ma sappiamo della madre che è un’abile pittrice. Infatti, le copertine dei suoi album sono proprio quadri che ha creato la mamma. Del padre sappiamo che ha lavorato anche per la Rai, ma oggi i genitori gestiscono un ristorante.

Ha raccontato di sé, in un’intervista con Wired di essere cresciuto in un podere circondato dagli ulivi in Maremma, che lui stesso descrive come il ‘far west‘ toscano. Parlando degli studi, dopo aver conseguito la maturità al Liceo Scientifico si trasferisce a Milano per inseguire il suo sogno.

Oggi dove vive? Lucio Corsi abita tra la Maremma e Milano.

Vita privata

La vita privata di Lucio Corsi è un vero e proprio mistero perché non ne ha mai parlato all’interno delle interviste rilasciate nel tempo.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, per esempio, non sappiamo se abbia una fidanzata o qual è l’ultima volta che è stato fidanzato.

Dobbiamo ipotizzare non abbia una compagna e che, e vorrà, sarà lui stesso a parlare della sua situazione sentimentale apertamente.

Dove seguire Lucio Corsi: Instagram e social

Volete ascoltare tutta la musica che ha rilasciato fino al 2025 Lucio Corsi? Non c’è assolutamente niente di più semplice perché potrete accedere al profilo TikTok oppure alle piattaforme Spotify e YouTube.

Anche se non è presente assiduamente, Corsi ha anche account su Facebook e Twitter. Per vedere foto dei suoi impegni lavorativi potrete seguirlo su Instagram. Non ha alcun tipo di sito ufficiale.

Ora che sappiamo dove seguirlo sui social e quali sono i suoi contatti, andiamo avanti a vedere più nel dettaglio la sua carriera.

Carriera

Il primo EP della sua carriera lo pubblica nel 2014 e contiene cinque tracce. Nello stesso anno ha aperto il concerto degli Stadio. Qualche mese dopo ha rilasciato il primo album molto apprezzato dalla critica.

Tra un disco e l’altro viene anche scelto come modello da Gucci per la campagna Cruise 2018, sfilando a Palazzo Pitti a Firenze. Prende parte al concorso Multicultura e collabora con diversi artisti come Margherita Vicario e Dimartino.

Tra i singoli più amati nel 2019 menzioniamo “Cosa faremo da grandi?” e “Freccia bianca“. Nel 2020 entra nel cast fisso de “L’assedio” di Daria Bignardi con la sua band e un anno dopo viene selezionato per esibirsi in concorso al Premio Tenco. Nonostante sul web venga cercato, non ha mai partecipato a X Factor.

Lucio Corsi prende parte, nei panni di se stesso, alla terza stagione di “Vita da Carlo” e nel 2025 approda al Festival di Sanremo con la canzone “Volevo essere un duro“. Nella serata delle cover con chi duetta Topo Gigio? Proprio con Lucio sulle note di “Nel blu dipinto di blu“.

Per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui suoi concerti nel 2025 vi consigliamo di controllare le piattaforme principali nelle quali poter acquistare anche i biglietti. Grazie al successo di Sanremo, inoltre, siamo certi che sarà possibile vederlo live anche in qualche tour estivo.

Album e canzoni

Durante gli anni di attività, Lucio Corsi ha pubblicato una raccolta intitolata “Altalena Boy/Vetulonia Dakar” e tre album: “Bestiario musicale” (2017), “Cosa faremo da grandi?” (2020) e “La gente che sogna” (2023).

Anche diverse sue canzoni sono molto amate e tra le più importanti possiamo ricordare “Freccia bianca“, “Tu sei mattino” e “Cosa faremo da grandi?“. Proprio in relazione a quest’ultimo brano, in molti si domandano ‘ Qual è il significato di Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi?”. Lo ha rivelato in un’intervista con Rolling Stone:

“L’idea di questa canzone è nata d’inverno, sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia, vicino a dove sono cresciuto. Ero con un amico, data la stagione non c’era granché da fare, così siamo finiti sulla sabbia e lì è venuta fuori l’immagine al centro del brano, quella di qualcuno che aveva costruito le conchiglie per poi gettarle in mare.

Immagine che poi mi è tornata in mente a rappresentare il massimo esempio di grande impresa mandata in fumo con l’animo in pace, concetto che è diventato il fulcro del brano”.

L’assedio

Nel 2020 è entrato nel cast fisso del programma L’assedio, condotto da Daria Bignardi sul Nove, insieme alla sua band.

I compagni di avventura di Lucio Corsi sono stati Antonio Cupertino, Marco Ronconi, Iacopo Nieri, Giulio Grillo, Filippo e Michelangelo Scandroglio.

Vita da Carlo

Nella terza stagione della serie TV di ‘Vita da Carlo‘ appare Lucio Corsi nei panni di se stesso come guest star.

Si tratta di un’esperienza molto speciale che ha approfondito nell’intervista su RaiPlay precedente all’inizio della gara.

Lucio Corsi a Sanremo 2025

L’intervista di Lucio Corsi su RaiPlay, avvenuta qualche settimana prima del debutto all’Ariston, raccoglie alcuni suoi pensieri in merito alla canzone “Volevo essere un duro“:

“Questo mondo ci vorrebbe infallibili, solidi come le pietre e perfetti come i fiori. Non ci dicono che i fiori sono appesi a un filo e non sempre si riesce a diventare ciò che si sognava.

La maggior parte delle vite funzionano così. La canzone la definirei come un albero su cui ci si arrampica”.

Per Lucio Corsi si tratta della prima volta a Sanremo, anche se nella serie TV ‘Vita da Carlo‘ ha finto di partecipare al Festival. A distanza di pochi mesi gli sembra incredibile trovarsi davvero nella città ligure:

“Per me è la prima volta al Festival, in realtà la seconda. La prima è stata nella fantasia nella serie di Carlo Verdone.

Quella era una storia vera sotto forma di bugia, mi è piaciuto. Ora ci sono davvero e la vita è incredibile. Ci sono passati musicisti che ammiro molto”.

Chi canta con Topo Gigio a Sanremo? La risposta è proprio Lucio Corsi e insieme duetteranno sulle note di “Nel blu dipinto di blu“.

Proseguiamo la lettura con tutti i Big che saliranno sul palco.

I concorrenti di Sanremo 2025

Sanremo 2025 sarà una grande festa che celebrerà la musica italiana e a fare compagnia a Carlo Conti sul palco, di volta in volta, troveremo un grandissimo numero di Big. Qui di seguito la lista con tutte le canzoni:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”, Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Emis Killa “Demoni”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”,

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”,

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Questi giorni di festa vedranno anche la presenza sul palco dell’Ariston della categoria Nuove Proposte, introdotta di nuovo dopo qualche anno di assenza:

Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”, Settembre “Vertebre”, Maria Tomba “Goodbye (voglio good vibes) e Alex Wyse “Rockstar”.

Il percorso di Lucio Corsi a Sanremo 2025

Quale sarà il percorso di Lucio Corsi all’interno della gara di Sanremo 2025? Le possibilità sono infinite e tutto sarà nelle mani del pubblico, della Sala Stampa e della giuria demoscopica.

1° puntata: IN AGGIORNAMENTO