Nel corso di una recente intervista, Lucio Corsi ha rivelato se è fidanzato: ecco cosa ha dichiarato il cantante, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Parla Lucio Corsi

In queste settimane è esploso il fenomeno Lucio Corsi. Dopo la fortunatissima partecipazione al Festival di Sanremo 2025 infatti il giovane cantante con la sua Volevo essere un duro ha iniziato a scalare le classifiche, diventando uno degli artisti del momento. A maggio nel mentre Lucio, dopo la rinuncia di Olly, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 e di certo il nostro paese si prepara a fare il tifo per lui. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Corsi ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia, durante la quale ha affrontato diversi temi. Il cantante ha anche parlato della sua vita privata e ha così rivelato se è fidanzato. Su domanda diretta, Lucio ha affermato di non essere al momento innamorato e ha poi aggiunto:

“Se penso ogni tanto all’idea di fare famiglia, dei figli? Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto. Questa idea poi che ci siano le età ‘giuste’ e i momenti ‘giust’ per fare le cose non mi ha mai convinto”.

Ma non è finita qui. Parlando anche della performance che porterà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025, Lucio Corsi aggiunge:

“Se ho pensato a una performance particolare? Penso che andremo come abbiamo fatto a Sanremo, come siamo noi in questo momento della nostra vita, che è quello che mi interessa. Non voglio raccontare frottole”.