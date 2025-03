A distanza di anni, Antonella Mosetti è tornata a parlare della famosa lite con Federico Fashion Style, rivelando la verità su quello che accadde tra loro.

Le dichiarazioni di Antonella Mosetti

Era il 2020 quando Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si diedero battaglia nel salotto televisivo di Live Non è la d’Urso. Come in molti senza dubbio ricorderanno, il celebre acconciatore accusò l’ex protagonista di Non è la Rai di non aver mai saldato un conto di centinaia di euro dopo aver messo delle extensions. Tra i due dunque ci fu lungo botta e risposta, che andò avanti per settimane. Puntata dopo puntata Antonella e Federico se ne dissero di ogni e di certo a oggi la loro è ancora ricordata come una delle liti più trash e allo stesso tempo iconiche della tv italiana. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato la showgirl e il parrucchiere al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Antonella Mosetti è stata ospite del podcast No Lies e a sorpresa è tornata a parlare della famosa lite con Federico Fashion Style. A quel punto l’ex volto di Non è la Rai ha rivelato la verità su quello che accadde tra loro, raccontando come in realtà il loro battibecco fosse finto. Queste le dichiarazioni di Antonella in merito:

“Era una cosa che non era realtà. Mi fa ridere perché due mesi fa sono stata al suo compleanno qui a Roma. A un certo punto ha preso il microfono e fa: ‘adesso lo dico, Antonella i soldi me li ha dati cash’. L’ha detto per ridere. Federico l’ho portato io in televisione, siamo amici. Non ci sentivamo da tanto tempo e lui ha voluto prendere la palla al balzo per farsi invitare dalla d’Urso. Da lì abbiamo iniziato a battibeccare, ma niente di che”.

Antonella Mosetti ha dunque fatto chiarezza sulla lite con Federico Fashion Style, che di certo ancora oggi in molti ricordano vividamente.