Dopo il duetto in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2025, gli Ofenbach invitano Sarah Toscano ad aprire il loro concerto a Milano: la risposta della cantante.

Sarah Toscano aprirà il concerto degli Ofenbach

Nel giro di un anno Sarah Toscano è diventata una delle artiste più amate del momento. Come tutti sappiamo, la cantante è stata tra le protagoniste della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi e dopo un lungo percorso, fatto di alti e bassi, è riuscita a vincere il talent show. Da quel momento l’ex allieva di Lorella Cuccarini ha dato il via alla sua carriera e nel giro di pochissimi mesi ha conquistato tutto il pubblico.

La scorsa settimana come se non bastasse Sarah ha preso parte per la prima volta al Festival di Sanremo, gareggiando tra i Big. Sul palco dell’Ariston la Toscano ha presentato il brano inedito Amarcord, che ha fatto cantare e ballare tutti quanti fin dal primo ascolto. La giovane artista si è poi classificata al 17esimo posto, segno dunque che ha trovato il consenso di una buona fetta delle tre giurie. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web.

Chi ha seguito il Festival sa bene che in occasione della quarta serata della kermesse, quella delle cover e dei duetti, Sarah Toscano ha deciso di esibirsi con gli Ofenbach. La performance ha convinto i più e dopo la fine della kermesse il duo musicale di dj francese ha fatto una proposta alla cantante che non è passata inosservata. Sui social infatti gli Ofenbach hanno invitato Sarah ad aprire il loro concerto a Milano, che si terrà il prossimo 12 marzo. A quel punto è arrivata la risposta della Toscano, che entusiasta ha affermato: “Sono pronta”.

Nel mentre la cantante si sta anche concentrando sulla sua musica e a breve rilascerà il nuovo album di inediti, attesissimo da tutti i fan.