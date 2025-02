Ieri sera Alfonso è stato eliminato dal Grande Fratello, ma i suoi compagni l’hanno atteso convinti tornasse in gioco

Ieri sera Alfonso è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello, ma i suoi compagni erano convinti sarebbe tornato in gioco come nuovo finalista o grazie al biglietto di ritorno. Peccato che nessuna delle due ipotesi trova verità. L’ex volto di Temptation Island infatti è stato costretto a fare ritorno dai suoi cari per volere del pubblico.

Grande Fratello,

Nella serata di ieri è tornata una nuova puntata del Grande Fratello in cui abbiamo avuto modo di vedere non solo dei confronti e l’ingresso di Anna Pettinelli per una sorpresa a Stefania Orlando. Altro momento cruciale della serata è stato l’eliminazione di Alfonso D’Apice dalla Casa più spiata d’Italia.

L’ex volto di Temptation Island è stato costretto a lasciare il gioco e arrendersi alla scelta del pubblico. I suoi compagni d’avventura, almeno coloro più affezionati a lui chiaramente, si sono detti dispiaciuti per il responso e fino all’ultimo non si sono arresi. Alcuni di loro, infatti, subito dopo la puntata si sono accomodati all’ingresso. Lì davanti alla Porta Rossa alcuni si sono radunati, con la speranza di vedere rientrare Alfonso nella Casa del Grande Fratello.

Questo perché alcuni di loro pensavano che il televoto fosse in positivo e in realtà decretasse il finalista (cosa non vera). Qualcun altro invece pensava che magari Alfonso avesse il biglietto di ritorno. Ma nessuna di questa ipotesi ha trovato poi conferma!

La goduria di vederli lì ad aspettare il nano meshato che non rientrerà mai 🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/CqtCoVlxym — l’Anta della Discordia aka Bollitore Volante (@mathi_pi) February 18, 2025

Alfonso infatti è stato ufficialmente eliminato dal gioco, anche se come mostrato dal video in tanti speravano di vederlo di tornare presto nella Casa del Grande Fratello. Invano per buona parte della notte sono rimasti lì seduti. Per quanto siano rimasti delusi, questa è purtroppo la decisione del pubblico!