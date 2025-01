Dopo ben 35 anni, poco fa con un post sui social Paolo Bonolis ha annunciato la fine della collaborazione con il suo storico manager Lucio Presta. Lui interviene e commenta, lanciando però una frecciata.

Il post di Paolo Bonolis

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Paolo Bonolis. Da anni, come ben sappiamo, il conduttore è uno dei volti di punta Mediaset e stagione dopo stagione tiene compagnia al grande pubblico con i suoi programmi. Di recente si è tuttavia parlato di un possibile passaggio in Rai per il presentatore. Le voci di corridoio però non sono mai state confermate e solo qualche giorno fa è giunta notizia di un possibile rinnovo del contratto con il Biscione.

In attesa di saperne di più però questa mattina Bonolis ha spiazzato tutti. Con un post sui social infatti il conduttore di Avanti Un Altro ha annunciato la fine della collaborazione con il suo storico manager Lucio Presta, dopo ben 35 anni insieme. In merito Paolo ha affermato: “Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la ‘Arcobaleno Tre. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti a commentare il post di Paolo Bonolis è stato lo stesso Lucio Presta, che lanciando una frecciatina ha dichiarato: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”.

Le parole del manager non sono ovviamente passate inosservate e in questi minuti stanno già facendo il giro del web. Bonolis, dal suo canto, non ha replicato alle dichiarazioni di Presta e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di intervenire. Paolo nel mentre si prepara al ritorno in tv. Tra pochi giorni infatti partirà la nuova edizione di Avanti Un Altro e senza dubbio anche in questa occasione non mancheranno le risate.