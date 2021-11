GF Vip: Lucrezia Selassié va in crisi

Questa sera per le Principesse è stata una serata piuttosto dura. Proprio Lucrezia Selassié e sua sorella Clarissa sono rimaste a scontrarsi allo scontro finale al televoto. A uscire è stata Clarissa con il 15% di preferenze. Prima del responso finale però quando Alfonso Signorini ha annunciato che una delle due avrebbe abbandonato la Casa, Lulù ha avuto una fortissima reazione.

Lucrezia Selassié, infatti, si è chiusa in bagno e non voleva proprio saperne di uscire. La ragazza infatti è andata in crisi e ha avuto una forte crisi di pianto. Raggiunta dalle sorelle Clarissa e Jessica che l’hanno invitata a raggiungerle perché per loro era prevista una sorpresa, Lulù ha reagito in malo modo: “Ho Lulù un attimo in lacrime nel bagno”. Quando Alfonso le ha detto di prepararsi per la sorpresa, la Princess ha reagito malamente: “Non mi interessa, andate voi (…) Vaff****o, mi sono rotta il c***o e non me ne frega un c***o”. La ragazza ha continuato a spiegare che per lei la sua uscita o quella delle sue sorelle l’avrebbe devastata e non può stare senza di loro.

Mentre tutti hanno provato a convincerla, lei ha ribattuto ancora: “Non voglio venire. Me ne vado a casa mia. Vai via, porca put***a. Se vado via io o Clarissa non posso stare senza mia sorella“.

Il comportamento di Lucrezia Selassié ha fatto infuriare Alfonso Signorini: “Intanto riferite a Lulù che io, noi certe espressioni nel mio programma non le accetto. Quindi Lulù si sta rivelando una grande maleducata e non si reagisce in questa maniera inconsulta, maleducata, strafottente.

Ma per quale ragione? Perché non accetta una nomination? E questa è maturità! Non fermo il programma per Lulù. Se a lei non frega nulla della sorpresa, a noi non frega nulla di lei e delle sue pizze. Dunque Clarissa e Jessica raggiungetemi nella nave dell’amore e di Lulù ce ne freghiamo.” (QUI IL VIDEO COMPLETO)

Poco dopo essersi ripresa Lucrezia Selassié ha raggiunto le sue sorelle per ricevere la sua sorpresa, non prima però di essersi chiarita con Alfonso Signorini. Continuate a seguirci per altre news!

