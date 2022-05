Luigi Mastroianni annuncia la gravidanza della fidanzata (FOTO)

Luigi Mastroianni e la fidanzata diventano genitori

Vi ricordate di Luigi Mstroianni a Uomini e donne? È stato sicuramente uno dei più famosi protagonositi del programma, prima come corteggiatore e poi come tronista. Ed è stato anche al centro di un vero e proprio scandalo in cui lui è stato in pratica la “vittima”.

Ricordiamo infatti che lui arrivò nel programma di Maria De Filippi come corteggiatore trovando sul trono Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Lui si interessò alla prima e suscitò molto l’interesse della tronista. Tanto che arrivò fino alla fine insieme al rivale (ormai ex) Lorenzo Riccardi e fu la scelta. Ma a distanza di pochi mesi si scoprì che Sara era d’accordo col suo ex fidanzato e stava sempre con lui. A quel punto a Luigi, dopo l’estate, fu proposto il trono (insieme a lui c’era anche Lorenzo) e lui accettò. Fece il suo percorso e la sua scelta che era Irene Capuano.

Quella storia non è durata troppo e le loro strade si sono divise. Oggi però, a distanza di qualche anno, Luigi Mastroianni ha intrapreso una nuova relazione. Relazione che dura da un paio di anni, i due sono conosciuti in pieno lockdown. Le cose tra loro vanno benissimo e proprio oggi lui ha fatto un annuncio davvero bello. La coppia, infatti, è in attesa del loro primo figlio. A farlo sapere è proprio l’ex di Uomini e donne con un post sul suo profilo Instagram contenente una serie di foto.

Come didascalia al post Luigi ha scritto: “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio.”

Facciamo i nostri più sinceri auguri a Luigi e alla sua compagna per questa splendida notizia.

Novella 2000 © riproduzione riservata.