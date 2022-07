Luigi Strangis ammette di aver sbagliato con Alex e racconta il loro momento di crisi durante Amici 21

1 La crisi tra Luigi Strangis e Alex ad Amici 21

Sono trascorsi alcuni mesi dalla finale di Amici 21 in cui ha vinto Luigi Strangis e il programma è già in pieno casting per la prossima edizione. La finalissima a due è stata tra il cantante e il ballerino Michele, ma la sfida che più è stata seguita è stata sicuramente quella tra il vincitore e l’altro cantante molto amato: Alex.

I due allievi, ad un certo punto dell’edizione del talent, hanno letteralmente diviso il pubblico. Ed infatti in Finale Luigi ha battuto il compagno con uno scarto minimo. Ma i fan ricorderanno anche il periodo difficile che hanno passato loro due in termini di amicizia. Infatti, da essere grandi amici e confidenti, si sono un po’ allontanati.

Entrambi hanno dato la colpa, nel momento in cui hanno fatto pace grazie a Maria De Filippi, all’inizio del Serale. E in particolare hanno sentito molto la tensione per i litigi tra i professori in cui loro si sono trovati coinvolti. Ospite, quindi, di Lorella Cuccarini nel suo programma del canale Youtube Dimmi di te, Luigi Strangis è tornato sull’argomento, ammettendo i suoi errori con Alex.

“Ci sono stati dei momenti in cui non parlavamo più di tanto. Ma poi, paradossalmente, questa cosa del non parlare ci ha aiutato a tornare diciamo normali, come se nulla fosse. Perché, non dicendoci nulla, noi sapevamo l’uno l’altro che ci vogliamo bene. E quindi, anche con un piccolo sguardo, battutine, è tornato tutto normale. Diciamo che spesso il percorso ci ha portato a stare un po’ contro, ad avere dei confronti. Però fortunatamente non ci siamo lasciati andare. Lo stress era tanto e anche lui in un periodo l’ho visto molto stressato. E poi ho capito quanto effettivamente lui non stava al top. Quindi io semplicemente poi ho lasciato stare e… alla fine siamo ragazzi. Non possiamo stare ad attaccarci a delle cose. Sbagliamo tutti. Ho sbagliato anch’io con lui.”

