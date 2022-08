1 Luigi Strangis al cinema

La vittoria di Amici 21 ha aperto nuove strade a Luigi Strangis. Non solo nella musica! Ebbene sì, perché come spoilerato nel titolo il cantante della scuola più famosa d’Italia approda al cinema. Mentre prosegue la sua tournée musicale in giro per l’Italia (attesissima la tappa del 25 agosto nella sua Lamezia Terme) e continua a macinare successo, l’artista si sta concedendo anche ad altri progetti inediti.

Stando a quanto raccolto da Lamentino.it Luigi Strangis presterà la sua voce al protagonista del film in uscita il 27 ottobre in tutte le sale cinematografiche, “Il talento di Mr Crocodile”. Sarà curioso dunque vedere Luigi di Amici 21 in questa nuova veste. Per lui si tratta sicuramente di una importante esperienza, che arricchirà il suo bagaglio artistico-musicale.

Ma leggiamo quanto raccolto dal sito che ne ha riportato per primo la notizia: “Luigi, infatti, doppierà il protagonista del film in uscita il prossimo 27 ottobre prodotto da Sony Pictures e Warner Bros e che ha per personaggio principale Lyle, un coccodrillo canterino che in Italia avrà per l’appunto la voce del vincitore di Amici”.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e i fan di Luigi sembrano essere davvero entusiasti e fieri di lui. Precisiamo però che questo porterà Strangis a proseguire ancora con la musica. In ballo c’è ancora tanto da fare e la sua carriera è solo agli inizi.

In attesa dunque di vedere il debutto al cinema di Luigi Strangis, andiamo a rileggere la scelta discografica fatta dal cantante….